Nick Kyrgios uvijek je bio dežurni kritičar Novaka Đokovića. Samo je čekao njegov krivi potez i uslijedila bi paljba kritika i ružnih riječi. No, na opće iznenađenje cijele javnosti, australski tenisač odlučio je stati na stranu srpskog tenisača i podržati ga usred cijele drame koju Đoković proživljava u Australiji. Kao da mu je moto uvijek kontra svih.

Ministar za imigraciju Alex Hawke je prije nekoliko dana ukinuo Đokovićevu vizu, srpski tenisač se žalio, ali svejedno su ga vratiti u hotel Park gdje je proveo prvih pet dana po dolasku u Melbourne. Njegov slučaj prebačen je sa Saveznog okružnog suda na Savezni sud jer je sudac Anthony Kelly kazao kako se ne želi izlagati medijskom cirkusu. O sudbini srpskog tenisača tako će odlučivati glavni sudac James Allsop te suci Anthony Besanko i David O'Callaghan. Saslušanje je zakazano za 23.15 po srednjoeuropskom vremenu.

Dok srpski tenisač čeka razrješenje cijele situacije, brojni tenisači poput Rafaela Nadala, Andyja Murrayja i Stefanosa Tsitsipasa su ga kritizirali, a u njegovu obranu je, na opće iznenađenje svih, stao Kyrgios.

- Sramim se jer znam što je taj čovjek napravio za nas (Australiju, op.a.) i za sport. Mislim da način na koji se odnosimo prema njemu nije ispravan, ali mediji to vole, oni vole dijeliti ljude - rekao je australski tenisač i šokirao mnoge.

- Kad sam prvi put pružio podršku Novaku, dobio sam "milijun" poruka u kojima me se propituje, ali svima sam rekao da ga razumijem. A kad me pitaju kako se osjećam zbog situacije, odgovorim - posramljeno. On je samo tražio razumijevanje, a postao je meta cijele Australije - priča Kyrgios.

Priznao je kako su ga razočarali mnogi tenisači koji su osudili Novaka, među njima i Rafael Nadal.

- Znao sam da će Nadal reći onako nešto, očekivano. Murray je isto rekao što se očekivalo, a razočarali su me i svi tenisači i tenisačice koji ga osuđuju.





Njegova podrška ugodno je iznenadila i samog Đokovića koji mu se javio i zahvalio na potpori.

- Zahvalio mi se što sam uz njega jer nije očekivao da ću baš ja izaći u medije i reći sve što sam rekao. Bilo mu je drago što "pokušavam shvatiti situaciju i imati malo objektivnosti prije nego što ispalim metke". Nosit ću ulicama majicu na kojoj piše "Idemo!" (Đokovićev poznati usklik dok igra, op.a.). Mi samo želimo igrati tenis, a to nam oduzimaju - zaključio je Kyrgios koji će propustiti prvi ovosezonski Grand Slam jer je pozitivan na korona virus.