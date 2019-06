Kyrgios poludio zbog Đokovića: Jeste li vidjeli kako se ponaša?

Australski tenisač Nick Kyrgios (ATP 39.) diže puno pompe gdje god se pojavi. Naravno, ne zbog tenisa, koliko do ekscentričnog i devijantnog ponašanja.

Nije tajna da Australac ne voli pola teniskog svijeta, a na piku mu je ovih dana srpski tenisač Novak Đoković. Igrao je na turniru u Queensu s kojega je ispao od Auger-Aliassimea.

Foto: Steven Paston/Press Association/PIXSELL

Novinari su ga pitali koji bi savjet uzeo od Novaka Đokovića, a Kyrgios je odjednom poludio.

- Zašto bih? Što bi mi on to rekao? Što mislite da bi mi rekao kada bih otišao kod njega po savjet? Što to on meni može reći - ponavljao je Kyrgios.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Objasnio je potom da ga žalosti što ga se predstavlja kao lošeg dečka svjetskog tenisa jer svi rade više-manje isto što i on.

- Ne razumijem vas, pa jeste li vidjeli kako Novak napucava loptice, kako se ponaša prema skupljačima loptica? Zašto to nema toliki odjek kao moje ponašanje? Ajde, recite da nisam u pravu - dodao je australski tenisač.