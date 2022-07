Kyrgiosova majka: Murray mi je rekao da se samoozljeđuje. I za to krivim druge, bilo je teško...

Majka kontroverznog Australca Nicka Kyrgiosa, koji je u finalu Wimbledona izgubio od Novaka Đokovića, otkrila je da je škotski tenisač Andy Murray na njezinom sinu uočio znakove samoozljeđivanja.

Kyrgios je i ranije govorio o svojim bitkama s mentalnim zdravljem govoreći da je njegovo stanje izmaklo kontroli.

Nakon Kyrgiosovog plasmana u finale, do kojeg je došao nakon što mu je Rafael Nadal predao meč zbog ozljede trbušnog mišića, njegova majka Norlaila progovorila je o problemima.

- Bilo mu je jako teško nositi se s kritikama. Pokušavala sam ga zaštititi, ali zapravo nisam mogla. Samoozljeđivanje... Vidjela sam to, a i drugi su mi rekli. Pitala sam ga za to, ali nije htio razgovarati o tome - rekla je pa nastavila:

- Kyrgiosov bivši menadžer, John, rekao mi je da je Murray zabrinut za Nicka jer vidi tragove samoozljeđivanja. I za to krivim druge. Zbog pritiska i kritiziranja. Čak i ljudi za koje smo mislili da ga podržavaju. To je bio jako težak period. Samo sam htjela biti uz njega, a ako ne bih mogla onda bi se toliko brinula da bi to postalo izrazito teško.

Njegova majka nije bila u mogućnosti pratiti ga na mečevima prethodnih godina s obzirom na to da ima zdravstvenih problema, ali ga i dalje podržava izdaleka.

Nakon pobjede protiv Cristiana Garina u četvrtfinalu, Nick je rekao:

- Očito je da je zdravlje moje majke malo narušeno. Dosta je loše već neko vrijeme zbog čega me ne može gledati. Ne smije toliko putovati. Čak ni na Australian Open jer ima pacemaker. To je previše stresno za nju. Drago mi je što me može paziti od kuće, a i mora se nositi s puno toga. Brine se za moje pse, a i brat mi je dobio dijete nedavno, pa je to bio buran period za obitelj Kyrgios. Nadam se da me gleda i da je ponosna - rekao je australski tenisač.

Kyrgios je ranije ovo godine otvoreno govorio o problemima s mentalnim zdravljem.

- Zlouporabio sam alkohol i drogu te je sve izmaklo kontroli. Sada jedva pijem, doslovno popijem čašu vina za večerom. Osjećao sam se bezvrijednim, mrzio sam svoj život u jednom trenutku. Ranije su izražavali mržnju prema meni, suočavao sam se s rasizmom… Nešto slično se događa i Naomi Osaka, sada je moderno pričati o mentalnom zdravlju, ali po mom mišljenju ono što sam ja proživio bilo je 20 puta gore. Zbog ovog sporta sam završio na mračnoj strani, mentalno mi je bilo teško, stalno su me kritizirali - kazao je prošle godine Kyrgios.

