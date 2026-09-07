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L'Equipe je odabrao najboljih 11 u povijesti Lige prvaka! Ronalda nema, ali Modrić je u srcu veze

Piše Ivan Kužela,
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L'Equipe je odabrao najboljih 11 u povijesti Lige prvaka! Ronalda nema, ali Modrić je u srcu veze
Foto: IMAGO/Jonathan Moscrop/IMAGOSPOR
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L'Équipeov Vincent Duluc složio je idealnu momčad Lige prvaka, a u srce veznog reda ugurao je Luku Modrića. U izboru nema Ronalda, ali zato su tu uz Modrića igrači poput Messija, Cruyffa, Besta...

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Vincent Duluc, ugledni novinar francuskog L'Équipea, sastavio je idealnu momčad u povijesti najjačeg europskog klupskog natjecanja. Njegov izbor obuhvaća razdoblje dulje od sedam desetljeća, od osnutka Kupa europskih prvaka 1955. godine do današnje Lige prvaka. Kapetana Hrvatske Luku Modrića odlučio je staviti u srce veznog reda.

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Foto: Armin Durgut, Igor Kralj/PIXSELL, Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov

U momčadi su se našla neka od najvećih imena europskog nogometa, među kojima su George Best, Johan Cruyff i Lionel Messi. S druge strane, u izboru nema Cristiana Ronalda, a nijedan francuski nogometaš nije pronašao mjesto u idealnih 11.

Duluc je pri sastavljanju momčadi pokušao spojiti dvije različite ere natjecanja. Liga prvaka u današnjem formatu postoji od 1992. godine, dok je prethodno natjecanje, Kup europskih prvaka, pokrenuto 1955. na inicijativu nogometne redakcije L'Équipea.

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Foto: R4311 Mandoga Media

U konačnom izboru na vratima je Ray Clemence, obranu čine Dani Carvajal, Franz Beckenbauer, Franco Baresi i Paolo Maldini, dok su u veznom redu Luka Modrić i Andrés Iniesta. Ofenzivni dio momčadi čine Lionel Messi, Johan Cruyff, George Best i Alfredo Di Stéfano.

Duluc je pritom morao birati između brojnih velikana različitih generacija, pri čemu je kombinirao igrače koji su obilježili povijest natjecanja od njegovih prvih izdanja do modernog doba. Posebnu pozornost posvetio je ravnoteži između razdoblja prije 1992. i ere Lige prvaka.

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