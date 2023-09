Labrović postao tek peti golman s asistencijom u HNL-u, Drmić postaje Mister hat-trick

Varaždinov Agon Elezi bez gola je bio gotovo godinu dana. Od Osijeka do Osijeka. Tako se može sažeti njegova priča. Ramon Mierez zabio je već šesti gol protiv Varaždina. Josip Drmić stigao je do drugog hat-tricka u HNL karijeri... To je samo dio onoga što smo vidjeli u devetom kolu.