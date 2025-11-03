Obavijesti

LOŠ DAN ZA WEMBYJA

Lakersi na krilima Luke Dončića stigli do treće pobjede u nizu, Sunsi stali na kraju San Antoniju

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Jonathan Hui

Los Angeles Lakersi pobijedili su Miami Heat 130-120 i tako stigli do treće uzastopne pobjede, i to bez svoje najveće zvijezde LeBrona Jamesa. U prvoj četvrtini Lakersi su se odvojili na sedam poena razlike ponajviše zahvaljujući dobroj igri Austina Reavesa. Do poluvremena su povećali vodstvo na 76-63, a onda je u višu brzinu ubacio Luka Dončić.

Slovenac je preuzeo odgovornost i, nakon što je u prvom poluvremenu dijelio asistencije i razigravao momčad, počeo je šutirati. Utakmicu je završio s 28 koševa, osam skokova i četiri asistencije, dok je Reaves imao 26 poena, četiri skoka i 11 asistencija. Udarnom dvojcu Lakersa pridružio se i razigrani Jake LaRavia koji je postigao 25 koševa. Kod Miamija, koji je dosad iznenadio modernom igrom, briljirao je Jaime Jaquez Jr. s 31 poenom, ali nije mogao sam vući momčad, a osjetio se izostanak Tylera Herra.

Dončić je započeo novu sezonu u impresivnom ritmu. Najprije je Golden Stateu ubacio 43 poena, zatim Minnesoti 49, a nakon kraće pauze zbog ozljeda prsta i noge vratio se na parket i protiv Memphisa zablistao s 44 poena. Takav niz privukao je pažnju NBA lige, koja je istaknula da se Dončić pridružio Wiltu Chamberlainu kao jedini igrač u povijesti koji je sezonu otvorio s trima uzastopnim utakmicama od najmanje 40 poena. Uz to, postao je prvi igrač nakon 1961. koji je prva tri susreta u sezoni završio s više od 40 poena.

NBA: Miami Heat at Los Angeles Lakers
Foto: Jonathan Hui

U dvoboju s Miamijem dodao je još 29 poena, što je ponovno natjeralo ligu da posegne u povijesne zapise. NBA je objavila kako je Dončić u prve četiri utakmice ubacio ukupno 165 poena, najviše od Chamberlaina 1962. godine. Tijekom prijenosa te utakmice pojavila se i grafika koja je otkrila da je Dončić tim učinkom nadmašio legende poput Jerryja Westa, Kobea Bryanta, Reavesa i Elgina Baylora, čime je postao novi rekorder po broju poena u prve četiri utakmice sezone.

Sunsi su iznenadili San Antonio Spurse i nanijeli im prvi poraz ove sezone (130-118). Kod Phoenixa se istaknuo Dvin Booker koji je postigao 28 koševa i imao 13 asistencija, dok je kod Spursa vrlo slabu utakmicu odigrao Victor Wembanyama koji je zabio samo devet koševa.

NBA: San Antonio Spurs at Phoenix Suns
Foto: Allan Henry

Knicks su u New Yorku pobijedili Bullse 128-116. Jalen Brunson, koji je momčad iz “velike jabuke” prošle sezone vodio do finala Istoka, ponovno je držao sve konce igre Knicksa. Postigao je 31 koš, imao pet skokova i dodao tri asistencije. Najbolji kod Chicaga bio je Josh Giddey koji je ostvario triple-double s 23 koša, 12 skokova i isto toliko asistencija.

U utakmicama koje su počele u ponoć, 76ersi su pobijedili Netse 129-105, Hornetsi Utah Jazz 126-103, Cavaliersi Hawkse 117-109, a Raptorsi Grizzliese 117-104.

