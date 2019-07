'Lakše je gledati finale Federer i Đoković nego ono Goranovo'!

Trener je Rogera Federera. Njegov je igrač nakon pet sati izgubio povijesni, najdulji finale Wimbledona. Ali Ivan Ljubičić je rekao:

- Lakše mi je bilo gledati taj finale nego Goranovo 2001. godine!

Ljubo je u Umag došao iz Londona kao član stožera Borne Ćorića. Iako objašnjava da mu nije u trenerskom stožeru nego promocijskom.

- Ćorić prvo mora biti siguran da je zdrav. A on je top 15 igrač - govorio je za HTV.

Vratio se na Wimbledon:

- Lakše je igrati nego gledati. Još nisam procesuirao meč, obojica su bila fenomenalna, a to je ta nas trenere najvažnije. Ne možemo raspravljati o kvaliteti tenisa, tu su dosegli tako visoku razinu, ali kako su ostali pet sati mirni i koncentrirani, uz nemoguću kontrolu potrošnje energije.

Ivanišević se pobjedom nad Rafterom oprostio od ekshibicija u Umagu, pa je rekao:

- Nikad u loži (kao treneri, nap.a.) nisam pobijedio Ljubu, a najviše me boli Čilićev poraz od Rogera u četvrtfinalu 2016. Kako je dan nakon moga meča? Ne znam što me ne boli! A on se ozlijedio tijekom meča. Ali, sve smo vidjeli, bolji sam i nakon 18 godina... - zaključio je Goran za HTV.