Laljak: Luki Modriću smo ostali dužni, s Oršićem ispali iz lige...

Dinamo je igrače koji su poput Modrića, Eduarda da Silve, Ćorluke, Lovrena, prije toga igrali u Zaprešiću, prodao za milijune eura, a mi nismo dobili ništa. Možda nešto sitno, izraženo u promilima, kaže nam direktor “Diva iz predgrađa" Branko Laljak.

Mnogi su veliki hrvatski igrači nosili dres Intera, a kasnije Dinama. Od Zvonimira Solde pa do Luke Modrića. Naravno, većina su u Zaprešiću bili kao posuđeni igrači, dok su ‘plavi’ Zvonimira Soldu ipak otkupili od Intera. Dinamo je za tih šest igrača (Modrić, Eduardo, Ćorluka, Lovren, Čale i Soldo) kasnije prodajama utržio čak 58,7 milijuna eura. Ili, pravo bogatstvo. Ta brojka ubrzo će se i povećati, Mislav Oršić je svojim igrama stigao do reprezentacije, samim time i do izloga najvećih europskih klubova. A Oršić je, baš kao i Soldo (iako je Zvonimir već ranije bio u Dinamu), do Maksimira stigao zaobilaznim putem. Modrić je u Interu bio nekoliko mjeseci.

- Luka je kod nas odigrao jesenski dio prvenstva u sezoni 2004/2005. Čak smo mu ostali i dužni jednu plaću, 5000 kuna - prisjetio se direktor Intera iz Zaprešića.

Dinamo i Inter igraju danas od 15 sati u Maksimiru. Bit će to njihov 51. obračun u HNL-u, a u prijašnjih 50 utakmica, Inter je pobijedio samo pet puta.

Dobio je Dinamo čak 37 od tih 50 utakmica. Zagrepčani i Zaprešićani oduvijek su bili u jako dobrim odnosima, a u povijesti HNL-a čak je 44 nogometaša zaigralo za oba kluba.

Najviše nastupa u dresovima Dinama i Intera sakupio je Damir Krznar koji je boje Dinama i Intera branio čak u 231 utakmici. Točnije, Krznar je u HNL-u 122 puta zaigrao za Dinamo, a 109 puta za Inter. Ikonu dvaju gotovo bratskih klubova slijede Krunoslav Jurčić (128 nastupa za oba kluba), Zvonimir Soldo (126) i - Mislav Oršić. Današnja zvijezda Dinama koji bi se vrlo brzo trebao prometnuti u drugog igrača na vječnoj ljestvici s najviše nastupa igrajući za Dinamo i Inter.

- Kad je Oršić bio kod nas, mi smo s njim ispali u Drugu ligu. Za nas je veliko iznenađenje da je on sad tako dobar - kaže Laljak.

Posljednji igrač kojega je Dinamo doveo iz Intera bio je Komnen Andrić, a u prošlosti su “modri” u Zaprešić na posudbu slali puno više igrača. Posljednjih godina se to promijenilo.

- Otkako je tu Lokomotiva, onda kod nas ne dolaze igrači na posudbu iz Dinama. Većina ih ide tamo - kaže Laljak.

Dinamo protiv Intera u HNL-u ima šest pobjeda zaredom, ali se prije tri mjeseca u Zaprešiću jako namučio. Gubio je 1-0, ali je na kraju pobijedio 2-1. Za četiri je dana Šahtar, pa bi Nenad Bjelica mogao doista kombinirati sa sastavom.