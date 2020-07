Lampard izvrijeđao Kloppa: OK, osvojili ste jedan naslov, ali ne budite sad bahati nego odj...te!

Prvaci ste, ali ne bahatite mi se sad s tim nego se ponašajte korektno. Bila je utakmica, proradile su emocije, ali što se mene tiče priča je gotova. Idemo dalje, rekao je Lampard u mikrofon SkySportsa.

<p>Liverpool je u pretposljednjem kolu Premiershipa u srijedu na Anfieldu proslavio naslov osvojen nakon 30 godina i 'usput' pobijedio Chelsea 5-3.</p><p>Navijači su oko stadiona i na ulicama slavili kao da korona virusa nikad nije ni bilo, a u prvom planu nisu bili ni nogomet, ni slavlje nego - uvrede koje je u salvama na račun Liverpoola i u facu <strong>Jürgena Kloppa</strong> lansirao <strong>Frank Lampard</strong>.</p><p><strong>VIDEO: Pobjednički zagrljaj Lovren-Klopp</strong></p><p>Sve se dogodilo još u prvom poluvremenu. Sudac <strong>Mariner</strong> je dosudio jedan prekršaj našeg <strong>Matea Kovačića</strong> na <b>Sadiu Maneu</b>. Lampard se pobunio sucu, 'Kako je to faul? Veze nema s faulom'.</p><p>Kad je <strong>A</strong><strong>lexander-Arnold</strong> iz tog slobodnjaka zabio za 2-0 Lampard je nastavio prigovarati na Marinerovu odluku. Onda mu je nešto mu dobacio Kloppov pomoćnik <strong>Pep Lijnders</strong>, a Lampard je odgovorio sa:</p><p>- Ajde ti šuti i sjedni.</p><p>Klopp je počeo prilaziti Lampardu, rukama mu gestikulirao da se smiri i govorio:</p><p>- Smiri se, Frank. Smiri se. I ne razgovaraj tako s mojim pomoćnikom.</p><p>Na to je Lampard počeo gubiti živce:</p><p>- Bogami, ako on meni nešto kaže sigurno ću mu jeb..o odgovoriti, jel' ti jasno?</p><p>Onda mu je netko, kad se već okrenuo, s Liverpoolove klupe u klasičnom 'trash talku' dobacio 'Svejedno je bio faul' i... Lampard je puknuo:</p><p>- Ma kakav je..ni faul?! Nitko vas nije ništa pitao. Začepite. Svi začepite!</p><p>Klopp je stao u zaštitu svog stožera, krenuo prema Lampardu i viknuo: 'Hej'! S druge strane je krenulo:</p><p>- Ma odj..i i ti, jesi me čuo?! Osvojili ste jednu titulu i odmah tu nešto glumite, a? Odj...te, svi kolektivno odj...te! - urlao je Lampard i još usput opominjao četvrtog suca kako bi 'Kloppa i njegovu klupu trebao naučiti respektu prema protivniku i zapovjediti im da sjednu'.</p><p>Poslije utakmice Lampard i Klopp su se rukovali, ali Nijemac je bio vidljivo 'zgađen' cijelom situacijom.</p><p>A Lampard je i u TV intervjuu ponovio:</p><p>- Kovačić nije napravio prekršaj i to je svima jasno, startao je na loptu. Nemam ja problem s Kloppom, on je svoju momčad fantastično odveo do naslova. Ali dio ljudi s njegove klupe... Trebali bi shvatiti kako je jako tanka linija između toga da si pobjednik (a jesu, osvojili su naslov superiorno, svaka im čast na tome) i toga da u pobjedi ispadneš arogantan, bahat. Jeste, prvaci ste, ali ne bahatite mi se sad s tim nego se ponašajte korektno! Eto, zato sam povisio glas. Bila je utakmica, proradile su emocije, ali što se mene tiče priča je gotova. Idemo dalje - rekao je Lampard u mikrofon SkySportsa.</p>