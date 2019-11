Lampard: Kova nije normalan. On je noćna mora za protivnike

Malo tko je mogao očekivati da će Chelsea izgledati i igrati ovako kako to čini sada. Prije nego je preuzeo vruću klupu svojeg bivšeg kluba, legenda 'plavaca' Frank Lampard dobio je dva ultimatuma - ostati u ligi i profilirati mlade igrače iz Chelseajeve akademije.

Sada, nakon 11 kola, londonski klub nalazi se na 4. mjestu s 23 boda, isto toliko ima i Leicester koji je u nedjelju pobijedio Crystal Palace u gostima 2-0, sa samo dva boda od drugog mjesta koje drži City, odnosno osam od prvog na kojem je Liverpool.

Lampard za sada zadovoljava prvi uvjet i kako stvari stoje Chelsea će igrati europski nogomet iduće sezone. Dug je put do kraja prvenstva, no sedam pobjeda u posljednjih 10 kola (od kojih je pet u nizu), a jedini poraz od Liverpoola 22. rujna, ne najavljuju kraj ushita na Stamford Bridgeu.

Klinci plave boje

Što se tiče drugog uvjeta, Lampard ga je već sada zadovoljio. Mladi napadač Tammy Abraham (22) drugi je strijelac prvenstva s devet golova iza Jamiea Vardyja (10) dok je veznjak Mason Mount (20) postigao četiri gola uz jednu asistenciju. Obojica su produkt Chelseajeve škole nogometa i čine okosnicu prvih 11.

Ako se tu nadodaju i Kurt Zouma (25), Fikayo Tomori (21), Billy Gilmour (18), Hudson-Odoi (18), Reece James (19) ili Loftus-Cheek (23), onda je Lampardova misija u potpunosti ispunjena. Chelsea vrvi mladim igračima koji ostvaruju rezultate, a gdje su tu još nogometaši poput Christiana Pulišića, Rossa Barkleyja ili našeg Matea Kovačića...

Glavna figura

Upravo je Kova briljirao u pobjedi nad Watfordom 2-1 u subotu nakon čega je dobio ozbiljne pohvale svojeg menadžera.

- Kovačić, njegova sposobnost i kako igra - on i Jorginho zajedno - i onda ta sposobnost da povuče loptu kroz sredinu terena. To nije normalno. Kao veznom igraču najgora noćna mora ti je kad igraš protiv takvog tipa igrača koji može igrati, predriblati te i pretrčati gotovo ni iz čega. Protiv Watforda je to radio gotovo savršeno. Jako sam zadovoljan svime što je pokazao - rekao je Lampard poslije utakmice.

Kova je protiv Watforda imao 4/4 driblinga, isto kao i Pulišić. Imao je najviše dodira s loptom u momčadi (154) dok mu je postotak dodavanja iznosio zavidnih 95%. Podijelio je čak 11/12 dugih lopti.

Hrvatski veznjak je pod Lampardom doživio renesansu što itekako može veseliti i hrvatskog izbornika Zlatka Dalića.