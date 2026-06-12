Laporta kaznio Xavija: Više ne smije igrati s bivšim suigračima

Xavi Hernández (46) više nije dobrodošao ni na revijalnim utakmicama legenda Barcelone, jedna od najvećih legendi u povijesti Barcelone izbačena je s popisa za utakmice u Miamiju i Seulu. Prema AS-u, iza svega stoji sukob s predsjednikom Joanom Laportom (63) i njegovim najbližim suradnikom Alejandrom Echevarrííom.

Xavi je ranije redovito nastupao za 'Barça Legends' u Los Angelesu, Meksiku i Mumbaiju, no sada ga nema na popisu. Navodi se razlog o Xavijevog javnog napada na Laportovog bivšeg šogora Echevarrííu tijekom predsjedničke kampanje, kada je poručio da 'Echevarría ima više moći od Laporte u klubu'. Upravo Echevarría, prema istim izvorima, kontrolira pozive za utakmice Barça Legends.

Posebno bolan udarac za Xavija bio je izostanak iz utakmice u Seulu, gdje su nastupali njegovi veliki prijatelji Sergio Busquets, Jordi Alba i Javier Mascherano. Njegovi agenti dobili su jasan signal, Xavi nije dobrodošao.

Foto: Joan Gosa/XINHUA

Xavi, koji je za prvu momčad Barcelone nastupio više od 500 puta u 17 godina, navodno je situaciju doživio s bijesom i ogorčenjem, dok iz Barcelone pokušavaju ublažiti situaciju tvrdeći da je riječ o privremenom problemu. No odnos između kluba i čovjeka koji je kao igrač i trener (2021. - 2024.) obilježio jednu od najvećih era u povijesti Barcelone trenutačno djeluje duboko narušen.