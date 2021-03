Nakon što su prebrojali više od polovine glasova, jasno je tko je novi predsjednik Barcelone. Riječ je o Joanu Laporti kojeg smo na toj poziciji vidjeli prije deset godina!

Bio je bolji od Victora Fonta i Tonija Freixa koji su mu došli čestitati nakon što se pročula vijest kako je nakon 50 posto prebrojanih glasova, Laporta je imao potporu 57 posto članova, Font 31 posto i Freixa oko 10 posto.

Bio je na čelu Barcelone u slavnim danima kad je 'blaugrana' dominirala pod vodstvom Pepa Guardiole, a tad su osvojili četiri Primere, dvije Lige prvaka i jedan Španjolski kup.

Novi sportski direktor bit će Jordy Cruyff, a njega i novog predsjednika čeka mnogo posla. Od saniranja dugova, problema sa stadionom pa sve do Messijevog ugovora. Bilo kako bilo, pred njim je veliki posao, a mnogi su se raspisali kako je i prije nego je izabran napravio prvi skandal.

Djevojka ga je na ulici zamolila za fotografiju, on je na to pristao, a zatim joj je u odlasku dobacio:

- Hvala dušo. Kada napuniš 18 godina, nazovi me.

Naišao je na more kritika, ali to nema veze s realnošću jer je majka spomenute djevojke, koja je također bila tamo, pitala Laportu može li dati posao njenoj kćeri, a on je zatim ponudio spomenuti odgovor.