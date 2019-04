Latica je čudo od djeteta, ima 13 godina, a brani za seniorke

Latica je čudesna, izvanserijski talent, kaže nam Perica Bukić, jedan od najvećih vaterpolista svih vremena.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1205832 / ]

To čudo od djeteta ima 13 godina, 26. svibnja će proslaviti 14. rođendan, a u subotu će braniti protiv Palilule u finalu Regionalne lige u vaterpolu u Zagrebu. Za ŽAVK Mladost igra i kćer Perice Bukića, Petra. Ona je najbolja igračica Mladosti i uz sjajnu golmanicu Laticu Medvešek veliki je adut u subotnjem finalu.

- Vaterpolom sam se počela baviti prije pet godina, baka i djed su me upisali u školu vaterpola - rekla nam je Latica i nastavila:

- Odmah sam se zaljubila u taj sport. Zavoljela sam ga i evo, sad branim za seniorke Mladosti. Idem u sedmi razred osnovne škole. Nema nikakvih problema, dobra sam u školi, a stignem i na sve treninge. Majka Davorka me vozi.

Latica je velika nada hrvatskog ženskog vaterpola, dvaput tjedno je trenira i Frano Vićan, jedan od najboljih vaterpolskih golmana svih vremena.

- On mi je jedan od uzora, baš kao Pavić, Bijač i Mađar Nagy. To je vaterpolska golmanska elita. Velika je stvar za mene što me trenira takva veličina kao Frano Vićan. Sigurno mi puno pomažu treninzi s njim - kaže Latica, koja se nada naslovu pobjednika Regionalne lige.

- Bit će teško, ali vjerujem u našu pobjedu - dodala je Medvešek.

Finale ženske Regionalne lige igra se u subotu od 18.15 sati na bazenu Mladosti na Savi. Ekipa iz Zagreba brani naslov, lani je u finalu nakon velikog preokreta pobijedila Crvenu zvezdu.

- Palilula je dvaput igrala s nama ove sezone. Oba puta smo pobijedili, dva razlike u Beogradu i jedan razlike u Zagrebu. Bit će neizvjesno finale - kaže nam trenerica Mia Šimunić, kojoj je sjajna Latica velika uzdanica u finalu.

- Prva golmanica Nataša je slomila prst, stradao joj je palac. Nisam imala nikakve dvojbe kad je Latica u pitanju. Ona je već sjajno branila u hrvatskom prvenstvu. Pokazala je koliko je dobra i vjerovala sam da će izvrsna biti i u Regionalnoj ligi. Ima 13 godina, ali je briljantna na golu. Ona se doista pokazala u mnogim utakmicama ove sezone. Bit će naša velika snaga u ovom finalu.

Golmanica Latica ove će godine braniti za Hrvatsku na U-15 EP-u u vaterpolu. Ako ovako nastavi, za nekoliko bi godina mogla biti najbolja golmanica u Europi. Naravno, treba ići korak po korak. Još je mlada, ali i s 13 čini čuda na golu.