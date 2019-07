Latvija, Turska ili Italija prijete košarkašima u kvalifikacijama

U Münchenu će se u ponedjeljak održati ždrijeb kvalifikacija za Eurobasket 2021. godine. Prvi nakon odluke da se igra svake četvrte godine, a možda i za Hrvatsku prvo sljedeće veliko natjecanje ne izborimo li nekim čudom Olimpijske igre u Tokiju.

Nekoliko dana nakon što je FIBA izabrala opet četiri države-domaćina (Češka - Prag, Gruzija - Tbilisi, Italija - Milano, Njemačka - Berlin, Köln), podijelila je i 32 reprezentacije u osam jakosnih grupa na temelju plasmana na njezinoj ljestvici.

Zajedno sa Slovenijom, Grčkom i Rusijom u drugoj se nalazi i Hrvatska, dok su u prvom redu Srbija, Francuska, Španjolska i Litva.

FIBA-in sistem kaže da će prilikom ždrijeba križati prva, četvrta, peta i osma jakosna skupina, odnosno druga, treća, šesta i sedma. Hrvatskoj, dakle, najteži protivnik može doći iz treće u kojoj je Ukrajina poželjnija ispred Latvije, Turske i Italije. Ali to ne znači da će za Hrvatsku bez NBA igrača imalo biti lagani protivnici iz ostala dva.

Kvalifikacijski prozori određeni su za veljaču sljedeće godine, studeni i prosinac te veljaču 2021. Jedan će se održati, odnosno prvi, krajem ove godine. To se tek treba utvrditi.

