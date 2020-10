Lauritsen: Bio sam utučen kad ste nas dobili u Rusiji, moj hobi je ribolov, Zagreb me oduševio

Rasmus Lauritsen (24), došao je Dinamo iz Norrköpinga, hrvatski prvak platio ga je oko 1,5 milijuna eura. Otkako je došao, odigrao je sve minute. Tri utakmice u ligi i jednu u Europi. U početku je kiksao, sad je sve bolji

<p>Kad sam čuo da me Dinamo želi, nisam se dvoumio. Bila mi je čast što me želi takav klub i htio sam doći ovdje. <strong>Dinamo</strong> je veliki klub, redovito igra <strong>Ligu prvaka</strong> i<strong> Europsku ligu</strong>, baš mi je čast igrati za ovakav klub, kaže nam<strong> Danac Rasmus Lauritsen.</strong></p><p>Dugo je zagrebački klub pregovarao s Norrköpingom iz Švedske. Šveđani su tražili dva milijuna eura, a na kraju se našli na otprilike milijun i pol eura. Lauritsen je prije manje od mjesec dana potpisao do lipnja 2024. godine. Došao je na početku listopada i već je odigrao četiri utakmice, od prve do zadnje minute. Protiv Varaždina, Gorice i Šibenika u HNL-u i protiv Feyenoorda u Europi.</p><p>Protiv Varaždina je napravio penal, nakon toga je trebao i dobiti drugi žuti karton. Protiv Gorice je loše reagirao kod drugoga gola gostiju u Maksimiru, a onda je protiv Feyenoorda i Šibenika bio dobar, na trenutke odličan. Dojam je da iz utakmice u utakmicu igra sve bolje. Ima i asistenciju za gol protiv Gorice, a Dinamo u posljednje dvije utakmice napokon nije primio gol.</p><p>- Ovo je sigurno najbolja momčad u kojoj sam igrao u karijeri. Ovdje doista ima jako puno kvalitetnih igrača - govori Lauritsen, koji je optimist uoči gostovanja kod CSKA u <strong>Moskvi.</strong></p><p>- Bit će to neizvjesna i izjednačena utakmice poput one protiv <strong>Feyenoorda</strong>. Moramo biti još jači i bolji nego u tom srazu, bit će teško, ali vjerujem kako sad možemo pobijediti - optimistično će Danac, koji se polako privikava na život u <strong>Zagrebu.</strong></p><p>- Nikad prije nisam bio u Zagrebu i Hrvatskoj. Grad je odličan, baš me oduševio. Sad sam u stanu, jedva čekam da mi u posjet dođe obitelj. Naravno vidjet ćemo kako će se razvijati situacija s korona virusom. Ovdje mi je već bila djevojka i njoj se grad jako svidio. Iz dana u dan mi je u Zagrebu sve bolje - kaže danski branič, koji je u 48 utakmica za Norrköping zabio čak 11 golova.</p><p>- Dosta zabijam za jednog braniča, ali nema neke posebne tajne. Idem u apsolutno svaki duel i svaki skok jednako, kako u napadu, tako i u obrani. Eto, još čekam prvi gol ovdje, ali nadam se da će uskoro doći nakon nekog prekida - uz osmijeh će Lauritsen, kojega su svi sjajno prihvatili.</p><p>- Svlačionica me lijepo dočekala, baš sam zadovoljan. Svi su prijateljski raspoloženi prema meni.</p><p>Ima li skandinavsko pojačanje neki hobi?</p><p>- Da, dok sam igrao u Švedskoj išao sam pecati, volim ribolov. Ne znam kakva je situacija s tim ovdje, ali to mi je hobi. Uz to uživam u slušanju glazbe i šetnjama - gradom otkriva Lauritsen, koji ima brata blizanca Frederika.</p><p>- I on je bio nogometaš, ali sad više nije. Živi i studira u Kopenhagenu, jako ja pametan, posvetio se studiju. Krenuli smo skupa, u manjim smo klubovima u Danskoj igrali zajedno. Igrali smo nogomet otkako smo prohodali. Zajedno smo došli u Midtjylland. Kasnije smo sa 17 i 19 godina igrali u različitim klubovima, jedan protiv drugog, bilo je to jako zabavno - kaže Rasmus.</p><p>Na Wikipediji stoji kako mu je najdraži igrač<strong> Andy Carroll.</strong> Bivši napadač <strong>Liverpoola</strong> i <strong>West Hama </strong>sad igra za <strong>Newcastle.</strong></p><p>- Da, on mi je omiljeni igrač. Imam još dragih igrača, ali on je broj jedan. Jak je u skoku, moćan u igri glavom, pa mi je zbog toga tako drag - rekao nam je Danac, kojega smo za kraj upitali kako je podnio ispadanje Danske od <strong>Hrvatske</strong> u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.</p><p>- Bio sam utučen, pogodilo me jako to ispadanje. Kasper Schmeichel je bio sjajan, bio sam uvjeren da ćemo pobijediti - dodao je Lauritsen.</p><p> </p>