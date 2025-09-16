Layec objavio analizu suđenja: Stojković je opravdano dobio crveni zbog snažnog udarca

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 6. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Obzirom na analizu, suci su odradili solidan posao, većih pogrešaka nije bilo, a u nastavku prenosimo objašnjenje spornih situacija.

Pokretanje videa... 01:05 Izležavanje igrača Gorice na Maksimiru | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Situacija br. 1: VARAŽDIN - HAJDUK (71. minuta); zamjena identiteta

Nakon preoštrog starta gostujućeg igrača br. 21, sudac je ispravno dosudio prekršaj te pokazao žuti karton. Nažalost, sudac je opomenuo pogrešnog igrača br 23.

Prema protokolu, VAR mora intervenirati i obavijestiti suca o pogrešci zamjene identiteta, a budući da se radi o činjeničnoj odluci, sudac ne mora ići na pregled situacije.

Sudac je ispravio svoju pogrešku i ispravno opomenuo igrača br. 21.

Situacija br. 2: OSIJEK - VUKOVAR (39. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)

Prilikom udarca na vrata domaće momčadi loptu je skrenuo domaći branič br. 55.

Sudac, koji se nalazio sasvim na lijevoj strani kaznenog prostora, smatrao je da je branič nepropisno upotrijebio desnu ruku kako bi zaustavio loptu te dosudio kazneni udarac.

VAR je sucu preporučio pregled snimke - OFR zbog moguće pogrešne odluke o dosuđivanju kaznenog udarca. Nakon pregleda snimke sudac je promijenio svoju odluku o dosuđenom kaznenom udarcu.

Prema smjernicama i tehničkim razmatranjima ovakav kontakt lopte i ruke ne smatra se kažnjivim jer:

- Ruka je uz tijelo

- Ruka je u prirodnom položaju

- Nema dodatne kretnje prema lopti.

Situacija br. 3: DINAMO - GORICA (60. minuta); gruba igra

Tijekom dodavanja od gostujućeg vratara loptu je glavom odigrao gostujući igrač br. 8 kada je domaći igrač br. 7 startao na njega visoko ispruženom nogom. Sudac je odmah dosudio prekršaj i opomenuo domaćeg igrača.

Nakon pregleda situacije VAR je preporučio sucu ponovni pregled incidenta zbog mogućeg isključenja igrača.

Nakon pregleda incidenta sudac je promijenio svoju početnu odluku o žutom kartonu te grubi prekršaj kaznio crvenim kartonom.

Prema tehničkim razmatranjima ispunjeni su svi kriteriji za grubim prekršajem:

- Snažan udarac u tijelo s ispruženim kramponima

- Intenzitet i pretjerana sila.

Budući da je glavni cilj i dalje zaštita sigurnosti igrača, u potpunosti podržavamo VAR intervenciju i konačnu odluku suca o crvenom kartonu.