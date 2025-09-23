Obavijesti

ANALIZA SUĐENJA

Layec smatra da na Poljudu nije bilo spornih sudačkih odluka, a u analizi je podržao baš svaku

Piše Luka Tunjić,
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Bertrand Layec analizirao je sporne sudačke odluke iz sedmog kola HNL-a. Izdvojio je tri sporne situacije, od čega dvije s utakmice Vukovar 1991 - Rijeka, a nijednu s velikog derbija

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 7. kola Hrvatske nogometne lige na stranicama HNS-a. Zanimljivo, u analizi suđenja Layec nije izdvojio nijednu situaciju s derbija kola između Hajduka i Dinama. U cijelosti prenosimo priopćenje Layeca.

Situacija br. 1: GORICA - SLAVEN BELUPO (38. minuta); gruba igra

U trenutku kada je igrač gostujuće momčadi br. 15 udario loptu prema naprijed i probao je sustići, startao je na gležanj suparničkog igrača otvorenim đonom velikom brzinom i silinom. Sudac nije mogao ispravno procijeniti incident budući da se nije nalazio u idealnoj poziciji dosudivši samo prekršaj.

VAR je ispravno preporučio sucu pregled snimke zbog mogućeg grubog prekršaja i isključenja igrača. Nakon VAR intervencije i pregleda snimke sudac je ispravno isključio igrača zbog grube igre.

Situacija br. 2: VUKOVAR 1991 - RIJEKA (13. minuta); kazneni udarac (povlačenje za dres)

Tijekom udarca iz kuta, dok je lopta bila u igri i ulazila u kazneni prostor, dvojica domaćih braniča očito su povlačili za dresove dvojicu gostujućih napadača. Sudac, iako dobro pozicioniran, nije mogao pravilno analizirati duele. VAR je ispravno preporučio sucu pregled situacije radi potencijalnog dosuđivanja kaznenog udarca.

Nakon pregleda snimke sudac je ispravno dosudio kazneni udarac i opomenuo braniča br. 4 zbog povlačenja suparničkog igrača za dres.

Situacija br. 3: VUKOVAR 1991 - RIJEKA (67. minuta); kazneni udarac

U trenutku kad je napadač domaće momčadi br. 77 ušao u kazneni prostor, branič gostujuće momčadi br. 34, koji se kretao iza njega, počinio je prekršaj udarcem stopalom po lijevoj potkoljenici napadača te ga je srušio, a da nije igrao loptom.

Sudac, koji se nalazio u savršenoj poziciji, odmah je dosudio kazneni udarac zbog ovog prekršaja. U potpunosti podržavamo ovu odluku suca na terenu.

