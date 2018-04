Kralj LeBron utrpao 45 i s nova tri rekorda poslao Indianu kući

Nevjerojatnih 26 koševa u prvom poluvremenu, par oborenih rekorda i dehidracija početkom zadnje četvrtine. To je bio samo običan dan u uredu za nevjerojatnog LeBron Jamesa. Pacersi su na sve načine pokušali zaustaviti ikonu ove igre, ali to im nije nikako pošlo za rukom. Pokušao ga je Bogdanović zaustaviti opet s "grčkim stilom hrvanja", no ni to nije pomoglo. Na kraju je "kralj" po tko zna koji put opravdao svoj nadimak i poveo svoje Cavse u polufinale Istočne konferencije. Jer ipak, daljnji nastavak doigravanja bez Jamesa, nije doigravanje.

Cleveland je silovito ušao u utakmicu na krilima neuništivog LeBron koji igra sezonu karijere. Cavsi su protiv pomalo izgubljenih Pacersa napravili 31-19 u prvoj četvrtini. U drugoj četvrtini su samo održavali rezultat. LeBron je postigao nevjerojatnih 26 koševa u prvom poluvremenu ne ispucavši nijednu tricu. A naravno, ne bi to bio LeBron da nije oborio i koji rekord.

Naime, postao je prvi igrač koji je u 200 Playoff utakmica postigao 20 i više koševa. Također, skinuo je Scottieja Pippena s mjesta najboljeg kradljivca lopti u povijesti Playoffs. Kako inače kažu prodavači Delimano posuđa, ni to nije sve. Ovo mu je 22. utakmica u Playoffu u kojoj je zabio 40 i više koševa, što ga stavlja na drugo mjesto najboljih, iza Michaela Jordana.

Iako se očekivalo kako će Cavsi sigurno održavati prednost do kraja susreta a čak i povećati, i ovaj put je družina iz Indiane pokazala kako ih se ne smije otpisati. Sa sjajnom serijom od 16-2 u trećoj četvrtini uspjeli su povesti na krilima sjajnih Oladipa i Collisona 61-58, čime su se Pacersi vratili u utakmicu.

Jedna scena je tijekom početka zadnje četvrtine zabrinula navijače Clevelanda kada je James otrčao u svlačionicu. No, razlog je bio dehidracija koja je dovela do pada energije kod LeBrona koji je tek krajem treće četvrtine prvi put izašao iz igre. Nadoknadom potrebnih vitamina, liječnici Clevelanda su brzo riješili problem.

Foto: Ken Blaze

Jedan od najboljih igrača današnjice je prvih pet minuta proveo na klupi, što nije previše uzdrmalo domaćine. Palicu su preuzeli Hill i Kevin Love koji su Cavsima stvorili malu prednost od 9 razlike, koju su držali do kraja utakmice. Imali su Pacersi nekoliko prilika pred kraj vratit se u utakmicu, ali svaki put kada bi došli do neke nade, LeBron bi s svojim nekim novim trikom iz šešira sasvim tu nadu uništio. Na kraju su domaćini upisali pobjedu od 105-101.

Čestitke Indiani na velikoj borbi. Odigrali su sjajnu seriju, a svaku utakmicu koju su izgubili od bivših prvaka su bili jako blizu. LeBron je na kraju utakmicu završio s 45 koševa, 9 skokova i 7 asistencija. Velika podrška su mu bili Tristan Thompson i Kevin Love s 15 i 14 postignutih poena. Victor Oladipo je kod Indiane dominirao postigavši 30 poena, ali nažalost nije bilo dovoljno. Hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović previše se trošio u defenzivnom dijelu, što je na kraju rezultiralo time što je postigao samo tri koša.

Cleveland će u polufinalu igrati protiv prvih nositelja, Toronto Raptorsa, koji su s 4-2 izbacili Washington Wizardse. Cleveland je u zadnja dva susreta oba puta pobijedio Raptorse, što nam potvrđuje kako će i ova serija biti vrlo napeta.