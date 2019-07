LeBron klinca ganuo do suza: 'Nadam se da dolaziš u NBA...'

LeBron James jedan od najvećih, ne "samo" košarkaša nego uopće sportaša u povijesti. Popularnost mu je abnormalna, taj životni aspekt nemoguće je razumjeti onima koji ga nisu iskusili. Uz sve privilegije dolazi i dosta ne jako ugodnih 'nuspojava'.

LeBron je prije svega - roditelj. Ali zbog popularnosti ne samo da ne ni to ne može biti na neki uobičajen način nego čak ispada bahat i 'napuhan'. A realno: nije. Ponekad malo prenabrijan...? Možda.

Nedavno je na utakmici svojeg sina (za kojeg se ama baš svi slažu da će također biti vrhunski košarkaš) na zagrijavanju klinaca i sam malo zakucavao, a nakon jedne akcije bio je toliko oduševljen da je uletio na parket i pritom 'izgubio' tenisicu.

.@KingJames was so hype that he lost his shoe 😂😭

🎥: @ballislife pic.twitter.com/s4QwshpJ7p