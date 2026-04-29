VJEČNA DEBATA

LeBron o Jordanu: Možete nas obojicu voljeti, ali po meni s**u

LeBron o Jordanu: Možete nas obojicu voljeti, ali po meni s**u
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Sanjao sam da ću biti u velikoj utakmici i pogoditi šut za pobjedu sa zvukom sirene. Sanjao sam da imam svoju tenisicu. Sanjao sam da letim zrakom poput njega, rekao je James, koji je odabrao broj 23 zbog 'MJ-a'

Debata o najvećem košarkašu svih vremena u pravilu se svodi na dva imena, legendu Chicago Bullsa Michaela Jordana (63) i zvijezdu Los Angeles Lakersa LeBrona Jamesa (41). Dok jedni ističu Jordanovu savršenu statistiku u finalima i neviđenu volju za pobjedom, drugi naglašavaju Jamesovu dugovječnost i sposobnost da sam nosi momčad. U nedavnom nizu intervjua za ESPN, James se osvrnuo na vječne usporedbe.

James je jasno poručio kako smatra da izravna usporedba između njega i Jordana nije poštena zbog fundamentalno različitih stilova igre. Naglasio je da nikada nije težio biti poput Jordana, već je crpio inspiraciju iz njegove karijere.

​- Nikada se nisam uspoređivao s MJ-em (Jordanom, op. a.) jer su naše igre potpuno drugačije. Cijeli život sam bio 'point-forward'. Uvijek sam tražio dodavanje. MJ je, s druge strane, tražio šut. Ne 'na neki način', on jest tražio šut - objasnio je James.

NBA: Playoffs-Houston Rockets at Los Angeles Lakers
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Iako je priznao da postoje segmenti igre u kojima je Jordan bio superioran, poput igre u postu i šuta s poludistance, James je istaknuo kako vjeruje da i on ima svoje prednosti. Obojicu smatra jedinstvenim igračima.

​- Obojica smo sjajni. Obojica smo sjajni košarkaši - zaključio je.

Odgovorio je i na kritike

Jedan od najčešćih argumenata protiv Jamesa u ovoj debati je njegov omjer pobjeda i poraza u NBA finalima (4-6), koji stoji u oštrom kontrastu s Jordanovim savršenim 6-0. James je priznao da su ga te kritike nekada pogađale, ali danas na njih gleda drugačije.

​- Ljudi će radije reći da je bolje ne ući u doigravanje ili ispasti u prvoj rundi nego izgubiti u finalu, što je za mene ludo. I gotovo da se osjećam kao da je to zato što sam to ja? Svi moraju nešto reći o mojoj karijeri: 'Oh, pa bio je u osam uzastopnih finala, ali je osvojio samo tri'.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

James je dodao kako se takvi argumenti često koriste kako bi se umanjili njegovi uspjesi, poput toga da je najbolji strijelac u povijesti lige. Unatoč iscrpljujućoj debati, James ne skriva koliko mu je Jordan bio uzor. Odrastao je sanjajući da će jednog dana biti "poput Mikea".

​- Sanjao sam da ću biti u velikoj utakmici i pogoditi šut za pobjedu sa zvukom sirene. Sanjao sam da imam svoju tenisicu. Sanjao sam da letim zrakom poput njega. Sve što je on radio. Trebala mi je inspiracija - rekao je James, koji je većinu svoje karijere, baš kao i Jordan, nosio broj 23.

James je priznao kako ga usporedbe i cijela priča, zapravo, umaraju.

- Možete nas obojicu gledati i reći da nas volite bez da se***e po jednome. I obično sam ja taj po kojem se s**e. Smatram da sam ja jedinstven, način na koji igram košarku... Ne postoji takav igrač. Ali isto vrijedi i za MJ-a. On je bio je***o nevjerojatan košarkaš. Njegov je udarac s poludistance bio nevjerojatan. Toliko je toga radio sjajno. 

NBA: Playoffs-Houston Rockets at Los Angeles Lakers
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Na kraju je sve sažeo u jednu rečenicu koja najbolje opisuje njegovo poštovanje prema idolu iz djetinjstva.

​- Nadam se da sam ga učinio ponosnim, barem noseći taj broj 23.

(*uz korištenje AI-ja)

Komentari 2
