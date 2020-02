'LeBron pojede pet francuskih tostova pa zakucava, on je lud'

Pitajte ga što jede za doručak. Pojede pet francuskih tostova, 'okupa' ih u sirupu sa jagodama i bananama. Zatim pojede omlet od četiri jaja, a onda j*beno zakucava preko čovjeka. Nema nikakvog smisla, rekao je centar Cleveland Cavaliersa i bivši suigrač LeBrona Jamesa (35), Tristan Thompson (28) za The Athletic.

Foto: Nathan Denette/Press Association/PIXSELL

Neki paze na svaku kaloriju, na svaki nutrijent koji unesu u tijelo kako bi moglo biti 'mašina' potrebna za dominaciju na sportskim borilištima. Ali izgleda da to nije slučaj kod jednog od najboljih svjetskih košarkaša, LeBrona Jamesa (35). Keto, paleo, low carb high fat dijete, različiti jelovnici poznatih sportaša, ali 'kralj' se vjerojatno nije promijenio od djetinjstva.

Pravilna prehrana nije ključ Jamesove dugovječnosti. Veliki talent i nevjerojatna upornost te dugotrajni treninzi jači su od loše prehrane.

- Jede deserte sa svakim obrokom. Doći će na ideju nekog posebnog jelovnika, držat će se toga tjedan dana, neko vegansko sr*nje, ali ono kako se on hrani stvarno nema smisla. Baš je specijalac, jede sr*nja - nije štedio Thompson bivšeg suigrača.

Foto: Robert Hanashiro/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Pokušao je centar Cleveland Cavaliersa s takvom prehranom, ali nije se proslavio.

- Jedne godine pokušao sam i ja s takvom prehranom i, nije baš funkcioniralo. Počeo sam se debljati i rekao: Ma, j*beš to! Mislim, ne znam kako mu to uspijeva, ali on obožava slatkiše. Jede deserte i francuske tostove, a njegovo tijelo te kalorije sagorijeva kao ludo - završio je Thompson.

I s takvim načinom prehrane LeBron James je ove sezone na 25 zabijenih poena u prosjeku, uz 7.8 skokova te 10.8 asistencija po utakmici.