Lebrona predstavili u Sixersima: 'Ma, mogu igrati sve pozicije'

LeBron James, dugogodišnja superzvijezda Los Angeles Lakersa i američke košarke, u novoj će sezoni NBA lige igrati za Philadelphia 76erse, a tijekom svog prvog službenog pojavljivanja na danu za medije te momčadi otkrio je da je očekivao kako će igrati u Madison Square Gardenu za New York Knickse i ondje završiti karijeru.

Philadelphia 76ersi bili su jedna od pet momčadi koje je ova NBA superzvijezda ozbiljno razmatrala nakon odlaska iz Los Angeles Lakersa – momčadi čije je zaštitno lice. U igri je isprva bila i šesta momčad, otkrio je James, no ona se zapravo sama isključila jer je bila "preuspješna". Riječ je bila o New York Knicksima, koji su u finalu NBA lige pobijedili San Antonio Spurse.

Foto: Bill Streicher

- Zamišljao sam kako igram u Madison Square Gardenu i ondje završavam karijeru. To je jedna od najboljih dvorana u kojima sam ikada igrao. Mislim da je to dvorana broj jedan na svijetu za košarkaša. No, nakon što su Knicksi pobijedili San Antonio u finalu, to više nije bila opcija. Jednostavno to nisam mogao učiniti - rekao je James.

Prije početka svoje 24. NBA sezone razmatrao je i Golden State Warriorse, Cleveland Cavalierse, Miami Heat te Minnesota Timberwolvese. U Philadelphiji će se 41-godišnjak pridružiti Joelu Embiidu, Jaylenu Brownu i svom dobrom prijatelju Tyreseu Maxeyju. Upravo potonjem pripisuje ključnu ulogu u svojoj odluci da se pridruži 76ersima.

- Puno smo razgovarali i Maxey je bio presudan faktor - rekao je James. Izjavio je da se 76ersima pridružio sa željom za pobjedom; želi pomoći suigračima da osvoje naslov NBA prvaka. James je naslov prvaka osvojio dvaput s Miami Heatom te po jednom s Cleveland Cavaliersima i Los Angeles Lakersima. Njegova uloga u 76ersima još nije poznata. Što god momčadi treba od mene, rekao je James, koji će i u Philadelphiji nositi broj 23.

- Snaga moje igre leži u tome da mogu sve. Doista mogu preuzeti bilo koju ulogu - samouvjereno je dodao vodeći čovjek američke košarke.