Trostruki osvajač Lige prvaka s Barceolonom, Dani Alves još jednom je iznenadio sve na društvenim mrežama. Nakon što je oslobođen svih optužbi za silovanje, svoj put našao je u crkvi gdje drži propovijed
Legenda Barcelone se preobratila nakon izlaska iz zatvora. Sad je propovjednik
Bivši brazilski nogometaš Dani Alves (42) u ožujku 2024. godine izašao je iz zatvora nakon optužbi za silovanje. Sada je Brazilac mnoge iznenadio nakon što su se pojavile snimke na kojima drži propovijed u crkvi u Gironi.
- Treba ozbiljno shvatiti Božje stvari i imati vjeru. Ja sam živi dokaz toga. S Bogom sam sklopio savez. Usred oluja i nevolja, Bog uvijek pošalje svog glasnika. U najtežem trenutku mog života, taj glasnik me pronašao, odveo me u crkvu i pokazao mi pravi put. Danas sam na tom putu zahvaljujući njemu - poručio je bivši nogometaš okupljenima.
Nekadašnji branič Barcelone nakon izlaska iz zatvora više se ne pojavljuje u javnosti, a sada je postao propovjednik.
Podsjetimo, prije dvije godine Alves je uhićen u Španjolskoj zbog optužba za silovanje, nakon kojih je ostao i bez kluba jer je bio član meksičkog UNAM Pumasa. Pušten je na slobodu 25. ožujka nakon što je uplaćena jamčevina od milijun eura.
Alves ne smije napustiti Španjolsku, svakog petka se mora javljati policiji, a oduzete su mu brazilska i španjolska putovnica.
