IZ ZATVORA U CRKVU

Legenda Barcelone se preobratila nakon izlaska iz zatvora. Sad je propovjednik

Piše Issa Kralj,
Foto: Instagram

Trostruki osvajač Lige prvaka s Barceolonom, Dani Alves još jednom je iznenadio sve na društvenim mrežama. Nakon što je oslobođen svih optužbi za silovanje, svoj put našao je u crkvi gdje drži propovijed

Bivši brazilski nogometaš Dani Alves (42) u ožujku 2024. godine izašao je iz zatvora nakon optužbi za silovanje. Sada je Brazilac mnoge iznenadio nakon što su se pojavile snimke na kojima drži propovijed u crkvi u Gironi.

- Treba ozbiljno shvatiti Božje stvari i imati vjeru. Ja sam živi dokaz toga. S Bogom sam sklopio savez. Usred oluja i nevolja, Bog uvijek pošalje svog glasnika. U najtežem trenutku mog života, taj glasnik me pronašao, odveo me u crkvu i pokazao mi pravi put. Danas sam na tom putu zahvaljujući njemu - poručio je bivši nogometaš okupljenima.

Foto: Instagram

Nekadašnji branič Barcelone nakon izlaska iz zatvora više se ne pojavljuje u javnosti, a sada je postao propovjednik.

Podsjetimo, prije dvije godine Alves je uhićen u Španjolskoj zbog optužba za silovanje, nakon kojih je ostao i bez kluba jer je bio član meksičkog UNAM Pumasa. Pušten je na slobodu 25. ožujka nakon što je uplaćena jamčevina od milijun eura.

Muenchen: Liga prvaka, FC Bayern Muenchen - FC Barcelona
Foto: Marc M/DPA

Alves ne smije napustiti Španjolsku, svakog petka se mora javljati policiji, a oduzete su mu brazilska i španjolska putovnica.  

