Legenda Dinama uskoro postaje izbornik svoje zemlje: 'To mu se ostvarilo, još sanja voditi plave'

Bivši igrač Dinama, popularni Makedonac Goce Sedloski, imao je sjajnu polusezonu na klupi Vardara u tamošnjem prvenstvu. Sedloski s Vardarom ove sezone ne zna za poraz te nakon 16 kola ima čak 13 pobjeda i tri neriješena rezultata. Takvi rezultati odlična su uvertira za ono što slijedi za bivšeg kapetana "modrih", a to je da će od ponedjeljka biti izbornik Sjeverne Makedonije i vodit će ju u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

Sjevernomakedonski novinar, Igor Ivanovski, pričao je o Sedloskom za Večernji list te je otkrio kakav je Sedloski kao trener te koje snove ima u životu.

- Goce najprije donosi čeličnu disciplinu. Još kao igrač bio je izvanredno fizički pripremljen, a na tome je oduvijek inzistirao i kao trener, tako da su njegovi nogometaš mrzili njegove mukotrpne pripreme. Ali su tijekom sezone uvijek bili zadovoljni, jer su do kraja bili fizički nadmoćni - rekao je pa dodao:

- Goce ima dva sna: biti trener Dinama i izbornik Makedonije. Sedloski je doista veliki dinamovac, znam da kad je bio u Širokom Brijegu, a i sada u Vardaru, kad god je mogao, gledao je Dinamove utakmice na televiziji. A sada mu se ostvaruje san da vodi svoju reprezentaciju.

Prva utakmica 2. pretkola UEFA Lige prvaka GNK Dinamo - FC Shkupi 1927 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na početku karijere Sedloski je bio i u Hajduku, a kako je završio u Hajduku ispričao je Hari Ujkanović, veliki navijač Hajduka iz Skoplja.

Prvi izbor Hajduka tada je bio igrač Vardara Igor Saša Nikoloski, no kako je taj posao propao, na Gocu Sedloskog upozorio me moj prijatelj, bivši sudac Đoko Stojanovski. Kazao mi je: 'Reci ovima u Hajduku da u Pobedi ima odličan igrač za njih'. Buljan je tako, na moju riječ, došao po Gocu u Skoplje i odveo ga u Split. Nije morao proći ni probu, a bio je Hajdukov pun pogodak - rekao je Ujkanović.

Goce Sedloski je u Dinamu proveo najbolje godine svoje karijere te je tri puta bio prvak Hrvatske te osvojio i tri Kupa. Bio je kapetan Dinama, a odigrao je i nekoliko europskih utakmica za "modre". Uz Dinamo i Hajduk, još je igrao za Sheffield Wednesday, japansku Velgatu, turski Diyarbakirspor te austrijski SV Mattersburg. Kao trener vodio je Rigu, Široki Brijeg, Dinamo II, Shkupi, albansku Vllazniju i Rabotnički.