Legenda francuskog rukometa osuđena zbog pedofilije: Mene je kontaktiralo dijete, sram me

Uhitili su ga u siječnju zbog sumnje na korupciju maloljetnika i snimanja dječje pornografije, a sad su prvog čovjeka francuske rukometne lige i bivšeg reprezentativca, dvostrukog svjetskog prvaka Brunu Martinija (52) osudili za pedofiliju nakon što je priznao da je 13-godišnjaka pozvao u svoj dom nakon što je s njim na internetu razmijenio fotografije seksualne prirode. Za to je sve dobio kaznu od 2500 eura te godinu dana uvjetne kazne. Također, idućih se pet godina ne smije približavati poslu koji ima ikakve veze s maloljetnicima.

- Dijete me kontaktiralo na Snapchatu, nisam ga išao tražiti, A kad sam saznao da zapravo nije ono što sam mislio, odnosno da nije mlada odrasla osoba već klinac od 13 godina, bio sam zaprepašten. Bilo me sram. Tad je došla policija i pretresla stan u kojem sam živio sa suprugom i kćerkom, odnijela kompjutor- rekao je Martini pred francuskim novinarima.

Foto: Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

Bilo je to u svibnju 2020. godine kad je u punom jeku bila pandemija COVID-19 virusa, a tad je Martini bio u depresiji koja je stigla kao produkt svih tadašnjih događanja.

'Nisam pedofil, život mi je postao polje ruševina'

- Mogao sam potonuti u nasilje, alkohol ili drogu, ali nisam. Izabrao sam seks, radio stvari koje mi nisu svojstvene poput homoseksualnih iskustava, iako sam heteroseksualac. Da sam pedofil, otišao bih na TikTok gdje su mladi, a ne na Snapchat - rekao je bivši francuski reprezentativac te istaknuo kako smatra da nije pedofil:

- Želim to jasno i glasno reći. Znam da ovo izgleda kao izgovor, ali moj je život postao polje ruševina za koje ne postoji rehabilitacija. Upišete li moje ime na internet, neće se prvo pojaviti 'Bruno Martini, dvostruki svjetski prvak u rukometu'. Ali to neće biti ta priča. Ako jednom budem imao unuke pa me pitaju što sam radio u životu - izložio sam se pred klincem od 13 godina. Užasno.

Foto: Danijel Berkovic

Taj osjećaj krivnje ga je doveo do 'društvenog samoubojstva'.

- Ne znam što je bolje, mogao sam fizički počiniti samoubojstvo. Ono što je sigurno je da se moj život ugasio 23. siječnja 2023. godine - rekao je Martini koji je tad priznao krivnju za pedofiliju.

