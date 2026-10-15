Nama je 90-ih protiv Ajaxa nedostajala prava špica, blagoslovio nas je i papa Ivan Pavao II., a u klubu nisu ni predvidjeli premije za četvrtfinale Lige prvaka, prisjetio se legendarni trener Hajduka Ivan Katalinić
IVAN KATALINIĆ ZA 24SATA PLUS+
Legenda Hajduka susretala se s Ajaxom: 'Trebamo ih napasti! Pobjeda bi odjeknula u Europi'
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Kako protiv Ajaxa? Lijepo, ja bih ih napao, kazao nam je legendarni Ivan Katalinić (75), najtrofejnija osoba u povijesti Hajduka. Kao igrač, pomoćni trener i trener osvojio je s Hajdukom 21 trofej, a potpisuje i najveći uspjeh u novijoj povijesti kluba - četvrtfinale Lige prvaka, upravo protiv kasnijeg europskog i svjetskog prvaka Ajaxa, koji se večeras vraća na Poljud kao suparnik Hajduka u 1. kolu Konferencijske lige (18.45 sati).
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