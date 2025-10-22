Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODBACIO NAGAĐANJA

Legenda Juventusa: 'Posljednjih dana bilo je mnogo laži, želimo nastaviti suradnju s Tudorom'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Legenda Juventusa: 'Posljednjih dana bilo je mnogo laži, želimo nastaviti suradnju s Tudorom'
Foto: Violeta Santos Moura

U nekim smo utakmicama izgubili samopouzdanje koje smo izgradili u kolovozu, a sada ga moramo ponovno pronaći, kazao je Giorgio Chiellini

Igor Tudor izgubio je s Juventusom na Santiago Bernabéuu od Reala 1-0. Pobjednički gol za Madriđane zabio je Jude Bellingham. Upravo su utakmicu trećeg kola Lige prvaka mnogi označili kao jednu od ključnih za budućnost Hrvata na klupi “stare dame”. O Tudoru je govorio i bivši legendarni igrač, a sada direktor nogometne strategije Juventusa Giorgio Chiellini. U razgovoru za Sky i Prime bivši branič i dugogodišnji kapetan Bianconera jasno je stao iza hrvatskog trenera te odbacio glasine o mogućim promjenama na klupi.

- Želimo nastaviti s Tudorom. Kao i u svakoj obitelji ili klubu, raspravljamo, ali to je normalno - rekao je Chiellini.

Juventus je produžio lošu seriju i sada je bez pobjede već sedam utakmica u svim natjecanjima. Niz je započeo remijem 4-4 protiv Borussije Dortmunda u Ligi prvaka, nakon čega su uslijedili neriješeni ishodi s Veronom (1-1), Atalantom (1-1), Villarrealom (2-2) i Milanom (0-0). Kriza je potom produbljena porazima od Coma (2-0) i Real Madrida (1-0).

NAJAVIO OKRŠAJ VELIKANA Jarni: Kad bi barem Modrić bio u mom Juventusu, a za ovakve rezultate nije kriv Igor Tudor...
Jarni: Kad bi barem Modrić bio u mom Juventusu, a za ovakve rezultate nije kriv Igor Tudor...

Takav niz bez pobjede Juventus nije imao više od 16 godina. Posljednji put dogodilo se to u sezoni 2008./2009., kada je momčad vodio Claudio Ranieri i tada zabilježila osam uzastopnih utakmica bez pobjede, šest remija i dva poraza.

- Posljednjih se dana pojavilo mnogo neistinitih tvrdnji. Trener ima punu slobodu u donošenju odluka i nikada nismo razgovarali o tome treba li nekog igrača razvijati zbog ugovora. Tudor ima našu potporu i nismo na njega vršili nikakav pritisak, ni zbog ugovornih ni zbog investicijskih razloga - kazao je nekadašnji stoper.

LIGA PRVAKA VIDEO Pogledajte gol kojim je Bellingham srušio Tudora i Juve u Madridu. Jurić uzeo samo bod
VIDEO Pogledajte gol kojim je Bellingham srušio Tudora i Juve u Madridu. Jurić uzeo samo bod

Chiellini je priznao da se momčad trenutačno bori s mentalnim poteškoćama.

- U nekim smo utakmicama izgubili samopouzdanje koje smo izgradili u kolovozu, a sada ga moramo ponovno pronaći.

UEFA Champions League - Real Madrid v Juventus
Foto: Violeta Santos Moura

Osim toga, osvrnuo se na Tudorove kritike o zgusnutom rasporedu.

- Putovanje je bilo teško, ali moramo gledati naprijed. Igrat ćemo protiv Lazija, Udinesea i Cremonesea s istom željom da osvojimo bodove i približimo se vrhu tablice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb
DANAS BI MU BIO ROĐENDAN

I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb

Prozivao je spiker jednog po jednog člana hrvatske košarkaške reprezentacije iz 1992. u stanci memorijalne utakmice za Dražena lani u Zagrebu. Došao je do broja 4, a onda se na hologramu pojavio on. Danas bi Dražen Petrović proslavio 61. rođendan
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
VELIKA RAZLIKA

FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Jorge Sammir, legendarna desetka Dinama, šokirao fanove mišićima iz teretane! Proslavio se kao nogometaš, a danas živi sportskim životom daleko od nogometnih travnjaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025