Legenda Juventusa: 'Posljednjih dana bilo je mnogo laži, želimo nastaviti suradnju s Tudorom'

Igor Tudor izgubio je s Juventusom na Santiago Bernabéuu od Reala 1-0. Pobjednički gol za Madriđane zabio je Jude Bellingham. Upravo su utakmicu trećeg kola Lige prvaka mnogi označili kao jednu od ključnih za budućnost Hrvata na klupi “stare dame”. O Tudoru je govorio i bivši legendarni igrač, a sada direktor nogometne strategije Juventusa Giorgio Chiellini. U razgovoru za Sky i Prime bivši branič i dugogodišnji kapetan Bianconera jasno je stao iza hrvatskog trenera te odbacio glasine o mogućim promjenama na klupi.

- Želimo nastaviti s Tudorom. Kao i u svakoj obitelji ili klubu, raspravljamo, ali to je normalno - rekao je Chiellini.

Juventus je produžio lošu seriju i sada je bez pobjede već sedam utakmica u svim natjecanjima. Niz je započeo remijem 4-4 protiv Borussije Dortmunda u Ligi prvaka, nakon čega su uslijedili neriješeni ishodi s Veronom (1-1), Atalantom (1-1), Villarrealom (2-2) i Milanom (0-0). Kriza je potom produbljena porazima od Coma (2-0) i Real Madrida (1-0).

Takav niz bez pobjede Juventus nije imao više od 16 godina. Posljednji put dogodilo se to u sezoni 2008./2009., kada je momčad vodio Claudio Ranieri i tada zabilježila osam uzastopnih utakmica bez pobjede, šest remija i dva poraza.

- Posljednjih se dana pojavilo mnogo neistinitih tvrdnji. Trener ima punu slobodu u donošenju odluka i nikada nismo razgovarali o tome treba li nekog igrača razvijati zbog ugovora. Tudor ima našu potporu i nismo na njega vršili nikakav pritisak, ni zbog ugovornih ni zbog investicijskih razloga - kazao je nekadašnji stoper.

Chiellini je priznao da se momčad trenutačno bori s mentalnim poteškoćama.

- U nekim smo utakmicama izgubili samopouzdanje koje smo izgradili u kolovozu, a sada ga moramo ponovno pronaći.

Foto: Violeta Santos Moura

Osim toga, osvrnuo se na Tudorove kritike o zgusnutom rasporedu.

- Putovanje je bilo teško, ali moramo gledati naprijed. Igrat ćemo protiv Lazija, Udinesea i Cremonesea s istom željom da osvojimo bodove i približimo se vrhu tablice.