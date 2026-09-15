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Legenda rekla zbogom: James više neće igrati za Kolumbiju

Piše HINA,
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Legenda rekla zbogom: James više neće igrati za Kolumbiju
Foto: STR/EPA
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Rodriguez, koji je posljednjih godina imao problema s ozljedama, nedavno je potpisao za kolumbijski Atletico Nacional

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Nakon što je više od desetljeća igrao za Kolumbiju, James Rodriguez (35) se oprostio od dresa nacionalne vrste.

"Odlazim mirna uma jer znam da sam dao apsolutno sve. Hvala cijeloj Kolumbiji," objavio je Rodriguez koji je rekorder kolumbijske reprezentacije sa 131 nastupom, te drugi strijelac s 31 golom. Pet golova više od njega zabio je Radamel Falcao.

Rodriguez je u dresu "Los Cafeterosa" igrao na tri svjetska prvenstva, posljednjem ovog ljeta u Sjevernoj Americi. Sudjelovao je na Mundijalu 2014., 2018. i 2026. a u Brazilu 2014. godine je bio najbolji strijelac turnira sa šest golova.

Rodriguez, koji je posljednjih godina imao problema s ozljedama, nedavno je potpisao za kolumbijski Atletico Nacional. Igrao je i za Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern, Everton...

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