Legendarna hrvatska atletičarka Blanka Vlašić istrčala je utrku od 10 km u Tomislavgradu: 'Pitala sam se što mi je to trebalo, ali nakon 15 minuta osjećaj je bio puno bolji'
BLANKA ZA 24SATA PLUS+
Legendarna atletičarka sad se bavi - trčanjem! 'Možda jednom istrčim i maraton u Splitu...'
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Prije pet godina završila je bogatu karijeru, tijekom koje je svoje ime upisala među najveće u "kraljici sportova". U vitrine je pospremila dva zlata sa SP-a, jedno s EP-a, srebro i broncu s Olimpijskih igara te mnoga druga odličja. Nekad vrhunska atletičarka, danas je Blanka Vlašić (42) ona koja inspirira druge da se bave sportom i probijaju svoje granice. Predsjednica je atletskoga kluba ASK u Splitu i suosnivačica digitalne platforme MVPiz, koja potiče djecu na aktivnost, a odnedavno se aktivno bavi i trčanjem.
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