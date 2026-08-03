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Legendarna atletičarka sad se bavi - trčanjem! 'Možda jednom istrčim i maraton u Splitu...'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Legendarna atletičarka sad se bavi - trčanjem! 'Možda jednom istrčim i maraton u Splitu...'
Foto: instagram
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Legendarna hrvatska atletičarka Blanka Vlašić istrčala je utrku od 10 km u Tomislavgradu: 'Pitala sam se što mi je to trebalo, ali nakon 15 minuta osjećaj je bio puno bolji'

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Prije pet godina zavr­šila je bogatu kari­jeru, tije­kom koje je svoje ime upi­sala među naj­veće u "kra­ljici spor­tova". U vitrine je pos­pre­mila dva zlata sa SP-a, jedno s EP-a, sre­bro i broncu s Olim­pij­skih igara te mnoga druga odli­čja. Nekad vrhun­ska atle­ti­čarka, danas je Blanka Vla­šić (42) ona koja ins­pi­rira druge da se bave spor­tom i pro­bi­jaju svoje gra­nice. Pred­sjed­nica je atlet­skoga kluba ASK u Splitu i suos­ni­va­čica digi­talne plat­forme MVPiz, koja potiče djecu na aktiv­nost, a odnedavno se aktivno bavi i trčanjem. 

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