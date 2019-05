Legendarni golman javio se iz bolnice i poručio: Dobro sam

Dobro sam, kratko je poručio Iker Casillas i bolničkog kreveta nakon srčanog udara. Veliki borac na terenu svoju borbu sad nastavlja i izvan njega. Pozlilo mu je na treningu i hitno je hospitaliziran, a izvan je životne opasnosti nakon srčanog udara.

Dobio je Casillas mnoge poruke podrške, a oglasio se i njegov bivši klub Real Madrid.

- Casillas nas je kroz svoju profesionalnu karijeru naučio kako preskočiti najnevjerojatnije izazove da bismo poveć́ali slavu našeg kluba. To nas je naučilo da se odustajanje ne uklapa u našu filozofiju života i pokazalo nam je bezbroj puta kako biti jači što je izazov teži. Real Madrid želi vidjeti svog vječitog kapetana zdravog što je prije moguć́e i poslati mu svu hrabrost svijeta - napisao je 'kraljevski' klub na svojim službenim stranicama.

Podsjetimo, Iker Casillas (37) završio je nakon treninga u bolnici jer mu je bilo loše, a na kraju se otkrilo da je imao srčani udar.

Nalazi se izvan životne opasnosti u bolnici u Portu. On je jutros na trening stigao u ne baš dobrom stanju. Nije se osjećao dobro, a liječnici kluba su pravovremeno reagirali te su ga odvezli na hitnu gdje je ubrzo zbrinut. Nasreću sve se dobro završilo, no sada je upitna njegova karijera. Sve je to potvrdio i njegov klub službenim priopćenjem.

Foto: Phil Noble/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

On je jedan od golmana koji su obilježili zavijek svoju eru u nogometu. Igrač kojeg ćemo se svi sjećati kada završi karijeru jer je bio poseban na svoj način. Skroman, samozatajan, ali uvijek na vrhuncu posla. Njemu nikada niste morali reći da da sve od sebe, jer on jednostavno živi za nogomet, a igranje u Realu mu je predstavljalo ispunjenje životnih želja.

U posljednjoj sezoni u Realu bio je često kritiziran. Mnogi su smatrali da je vrijeme za mirovinu, da ne može više braniti na vrhuncu. Otišao je iz Madrida na način na koji nije zaslužio, ali u Portu je pokazao da i dalje itekako može braniti na vrhunskoj razini.

Foto: Mika Volkmann/DPA/PIXSELL

Nažalost, njegova karijera je sada upitna nakon srčanog udara. No, u miru može otići u mirovinu jer je osvojio sve najbitnije trofeje i postigao ono čemu se većina nogometaša nada kada krenu s karijerom.

Postao je legenda...