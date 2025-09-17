Obavijesti

Sport

Komentari 6
DRAGO ĆELIĆ ZA 24SATA PLUS+

Legendarni hajdukovac: Garcia ponavlja Gattusove pogreške

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Legendarni hajdukovac: Garcia ponavlja Gattusove pogreške
Foto: Pixsell/kolaz

Hajduku protiv Dinama dajem malu prednost jer je domaćin, kaže nam Drago Ćelić, veznjak koji je 80-ih nosio dres 'majstora s mora'

U iščekivanju najvećeg derbija hrvatskog sporta svi se prisjećamo velikih okršaja i junaka koji su svojim golovima obilježili našu najveću utakmicu te ostali u sjećanjima navijača. No, bilo je i igrača koji nisu bili zvijezde, koji nisu plijenili potezima i golovima, a opet su ostali zapamćeni po doprinosu koji su davali momčadi.

