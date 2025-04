Legendarni hajdukovac: 'Neka se pokriju ušima! Nestalo je sve ono po čemu smo bili poznati'

Nogometni sladokusci u našoj domovini ne pamte kada je HNL bio neizvjesniji i dramatičniji od ove sezone. Postavlja se i pitanje želi li uopće itko osvojiti naslov? Nakon što je Dinamo izgubio od Gorice (1-0), Hajduk je nastradao od Istre (1-0), a potom je bez tri boda ostala i Rijeka koja je na Rujevici izgubila od Osijeka (2-0).

POGLEDAJTE VIDEO: Torcida izviždala igrače Hajduka

Stanje na vrhu ostalo je isto. Nastavlja se drama u preostalih pet kola, sva tri kluba imaju šanse za titulu, a tko će to biti, ne može pogoditi niti baba Vanga obzirom na nepredvidljive rezultate u posljednjih nekoliko kola.

Radni je tjedan, ali Poljud je opet bio krcat. No, opet, baš kao i nakon posljednje dvije utakmice, navijači Hajduka su ostali razočarani. Propustili su veliku priliku pobjeći 'modrima' na plus sedam i Rijeci na plus tri. Pitanje je kada će im se opet ponuditi ovakva prilika, a nakon svega prikazanoga u posljednje vrijeme, razočaran je i Zoran Vulić (63), legendarni nogometaš splitskog kluba.

Split: Hajduk i Slaven belupo odigrali nerješeno u 15. kolu HT Prve lige | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Imaš ovakvu publiku, ovakvu atmosferu, krcati Poljud, a ti odigraš ovako. Ne mogu shvatiti da ova momčad Hajduka pred ovakvom publikom nije u stanju dobiti Istru, ako ne na kvalitetu, onda barem na mišiće i želju. Ma, neshvatljivo, ali taj problem nije od jučer. Igramo loše, zadnjih pet, šest utakmica nismo u stanju stvarati šanse i ne znam, možda bi bilo bolje da smo ostali s igračem manje, jer očito je da tako bolje igramo. Stvarno sam prazan. Iz tjedna u tjedan se nečemu stalno nadam, a od svega toga nikad ne bude ništa. Štoviše, sve je gore i gore. Da sam ja igrao, sam bih cijelu Istru pred takvom publikom uvalio u njihovih 16 metara - rekao je Vulić u razgovoru za Tportal.

Hajduk i Istra sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Otvorio je dušu i opleo po hajdukovcima.

- Čestitke Istri, a Hajduk se mora pokriti ušima i pod hitno nešto napraviti. Ne znam što jer nisam unutra, ali barem ime koje imaš brani na hajdučki način. Imaš ovakvu publiku, gdje god da igraš nisi gost, a umjesto da taj ambijent iskoristiš u svoju korist, ispada da ti je to uteg. Slažem se s vama da se naslovi ne osvajaju samo na emociju i navijanje, nego na kvalitetu, ali i nekad je Hajduk znao biti slabiji, pa bi opet uz pomoć publike izgarao i davao više nego što je objektivno vrijedio. Sve ono po čemu je Hajduk bio poznat, danas je nestalo. Više to nemamo - rekao je Vulić pa zaključio:

Hajduk i Istra sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Međutim, sreća je da još ništa nije izgubljeno. Ne smiješ kiksati u Osijeku, a kod kuće čekaš Dinamo i Rijeku. Šteta velika. Toliko toga nam se slagalo. Dinamo stalno radi kikseve, Rijeka isto, a mi to ne znamo iskoristiti. Liga je takva da prvi svako kolo može izgubiti od zadnjega. Jasno da je to za publiku zanimljivo, ali ne slažem se da je zbog toga liga kvalitetnija. Upravo suprotno, liga nikad nije bila lošija.