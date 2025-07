Kuterovac otkrio kako je odbio Mamića: Rekao sam mu 'Pa mi bismo se potukli za tri dana...'

Pero Kuterovac jedan je od najboljih kondicijskih i plivačkih trenera u Hrvatskoj, a najpoznatiji je po tome što je dugo godina bio uz vaterpolsku reprezentaciju Hrvatske koja je uz njegovu pomoć osvajila brojne medalje. Zaslužan je i za uspjehe mnogih drugih hrvatskih sportaša koje je trenirao, a sada se pojavio video u kojem priča o pozivu u Dinamo.

Dan proveden s vaterpolskom reprezetacijom Hrvatske u Šibeniku | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kako Kuterovac kaže u videu, Zdravko Mamić ga je molio da dođe raditi u Maksimir, ali je on to odbio jer, kako objašnjava, vrlo brzo bi došlo do sukoba.

- Ja sam njemu rekao: 'Zdravko, ja da dođem u Dinamo, ja i ti bi se potukli za tri dana. Ja sam lud i zaj**an, ti si lud i zaj**an. Ti ćeš meni pokušat reći što da ja radim, a ja ću te onda udariti girjom u glavu. Bolje da ne čačkam mečku, ni ja ni ti.' Ne mogu protiv svojih principa i osjećaja i ne mogu ići protiv sebe - rekao je Kuterovac u jednom dijelu videa.

Nebrojeno je medalja i uspjeha hrvatskih sportaša u kojima je svoje prste imao Pero Kuterovac. Vaterpoliste je doveo u savršenu formu te je jedan od najzaslužnijih za dominaciju "barakuda" na svjetskoj sceni. Trenirao je i rukometnu reprezentaciju Hrvatske, razne plivače (Ryan Lochte, Sanja Jovanović), a tu su i Domagoj Duvnjak, Marko Kopljar, Bojan Bogdanović, Borna Čorić, Duje Čop, Filip Benković, Damir Martin, Filip Hrgović.

Zagreb: Zoran Milanović uručio je odlikovanja hrvatskoj vaterpolskoj reprezentaciji povodom osvajanja zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Dohi | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ukupno je osvojio 15 medalja s vaterpolistima (OI, SP, EP, Mediteranske igre), od čeka čak sedam zlatnih. Zaslužan je za 13 medalja koje su osvojili hrvatski plivači. Četiri medalje ima i u veslanju, a ukupno je donio 34 medalje hrvatskom sportu. Osvojio je i nekoliko nagrada za najboljeg kondicijskog trenera i trenera plivanja (2011., 2012.) Odlikovan je redom Danice od predsjednice republike Hrvatske 2013. godine, a 2015. je dobio godišnju nagradu Franjo Bučar za zasluge u sportu.