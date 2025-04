Legendarni MMA borac Stipe Miočić u lipnju stiže u Hrvatsku

Sunset Sports Festival, sportsko-poslovni događaj na raskrižju sporta, medija i biznisa, vraća se u Zadar od 5. do 7. lipnja u svom četvrtom izdanju za koje organizatori kažu da će biti najambiciozniji. Jedno od najvećih iznenađenja ove godine je dolazak Stipe Miočića, četverostrukog UFC prvaka i jednog od najdominantnijih boraca u povijesti teške kategorije.

- Posebno me veseli što ću za nešto više od mjesec dana biti dio Sunset Sports Festivala, priče koja je danas poznata diljem svijeta. Bit će to prilika za druženje s nevjerojatnim ljudima na jednoj od najljepših destinacija; no za mene ovo nije samo dolazak u Hrvatsku, to je povratak kući s osjećajem duboke osobne povezanosti i zahvalnosti - izjavio je Stipe Miočić, UFC prvak u teškoj kategoriji u dva navrata.

Stipe Miočić profesionalnu je karijeru započeo u američkoj NAAFS promociji, gdje je nizom impresivnih nokauta osvojio naslov prvaka. U UFC ulazi 2011. godine i ubrzo se etablira kao neprikosnoveni vladar teške kategorije, s rekordom po broju uzastopnih obrana naslova. Tijekom karijere osvojio je brojne nagrade, uključujući više priznanja za Performance of the Night i Fight of the Night, a 2019. godine proglašen je sportašem godine od strane Greater Cleveland Sports Awards.

Foto: Sunset Sports Media Festival

Osim što je miljenik publike u SAD-u, posebno u Clevelandu, poznat je i po svom radu izvan oktogona kao profesionalni vatrogasac i tehničar hitne pomoći, posvećen obitelji i zajednici. Tijekom cijele karijere s ponosom je isticao hrvatske korijene.

- Velika mi je čast najaviti dolazak Stipe Miočića, jednog od najvećih MMA boraca svih vremena i sportaša koji je svojim uspjesima, karakterom i vrijednostima ostavio neizbrisiv trag u svijetu borilačkog sporta. Njegova priča simbol je upornosti, predanosti i ponosa, te vjerujem da će njegovo sudjelovanje na ovogodišnjem Festivalu inspirirati sve naše posjetitelje - rekao je Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Festivala i bivši NBA igrač.

Sunset Esports Festival, koji će se po prvi put održati u sklopu glavnog programa, obogatit će sadržaj spajanjem tradicionalnog sporta i moderne gaming scene. Prošlogodišnje izdanje festivala potvrdilo je poziciju jednog od najvažnijih sportskih i medijskih događaja u Europi. Posjetitelji su imali priliku uživo slušati najtrofejnijeg trenera američkog nogometa Billa Belichicka i nogometnu legendu Alessandra Del Piera, ali i učiti od brojnih domaćih i svjetskih stručnjaka i sportaša. Na jednoj od najljepših lokacija na jadranskoj obali u Petrčanima kraj Zadra festival je istaknuo važnost umrežavanja i razmjene znanja, promovirao Hrvatsku kao nezaobilaznu sportsku destinaciju i postavio temelje za budućnost sportskih i poslovnih inovacija.

Foto: Sunset Sports Media Festival

Organizatori su za 10. svibnja najavili događaj koji će "donijeti spoj sporta, glazbe i urbanog života na Mažuranićev trg u Zagrebu". Ulaz je slobodan, a ovaj događaj je prava prilika za sve generacije da uživaju u cjelodnevnoj zabavi koja počinje u 12 sati. Četvrto izdanje Sunset Sports Festivala donosi tri dana ispunjena predavanjima i panelima u kongresnom, sportskom i zabavnom centru Fortis Club u Falkensteiner Resortu Punta Skala.