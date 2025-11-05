Obavijesti

Legendarni Nizozemac tvrdi da je Brugge pokraden protiv Barcelone: Nije ga ni taknuo!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/Screenshoot

Marco Van Basten izazvao buru izjavom da je Club Brugge pokraden protiv Barcelone! Kontroverzna odluka suca Taylora o poništenju gola jer golman Szczesny navodno nije bio fauliran. Van Basten tvrdi da je Szczesny odglumio prekršaj

Legendarni nizozemski nogometaš Marco Van Basten (61) izazvao je pravu buru na društvenim mrežama svojom oštrom izjavom o kontroverznoj sudačkoj odluci s utakmice četvrtog kola Lige prvaka između Club Bruggea i Barcelone, koja je nakon dramatične završnice završila bez pobjednika 3-3.

Van Basten, trostruki osvajač Zlatne lopte (1988., 1989., 1992.), dotaknuo se sporne situacije s kraja utakmice. Tada se golman Barcelone Wojciech Szczesny previše zaigrao s loptom u nogama, što je skoro kaznio Romeo Vermant, koji mu je uzeo loptu i zatresao mrežu.

Foto: Instagram/Screenshoot

Ipak, napadač Bruggea napravio je prekršaj tijekom duela za loptu, zbog čega je Anthony Taylor poništio gol, a rezultat je ostao na konačnih 3-3. Taylor je bacio pogled na VAR prije odluke s kojom se ne slaže Van Basten.

VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE Oršićev Pafos stigao do prve pobjede u Ligi prvaka, Qarabag izveo senzaciju protiv Chelseaja
Oršićev Pafos stigao do prve pobjede u Ligi prvaka, Qarabag izveo senzaciju protiv Chelseaja

- Club Brugge je pokraden, njihov četvrti gol trebao je biti priznati. Nije bilo prekršaja nad Szczesnyjem, nije ga ni dotaknuo... Szczesny je odglumio prekršaj, kojeg nije bilo - odlučno je rekao.

Spornu situaciju možete pogledati OVDJE, a što vi mislite, je li Brugge oštećen protiv Barcelone?

