Legendarni Nizozemac tvrdi da je Brugge pokraden protiv Barcelone: Nije ga ni taknuo!

Legendarni nizozemski nogometaš Marco Van Basten (61) izazvao je pravu buru na društvenim mrežama svojom oštrom izjavom o kontroverznoj sudačkoj odluci s utakmice četvrtog kola Lige prvaka između Club Bruggea i Barcelone, koja je nakon dramatične završnice završila bez pobjednika 3-3.

Van Basten, trostruki osvajač Zlatne lopte (1988., 1989., 1992.), dotaknuo se sporne situacije s kraja utakmice. Tada se golman Barcelone Wojciech Szczesny previše zaigrao s loptom u nogama, što je skoro kaznio Romeo Vermant, koji mu je uzeo loptu i zatresao mrežu.

Foto: Instagram/Screenshoot

Ipak, napadač Bruggea napravio je prekršaj tijekom duela za loptu, zbog čega je Anthony Taylor poništio gol, a rezultat je ostao na konačnih 3-3. Taylor je bacio pogled na VAR prije odluke s kojom se ne slaže Van Basten.

- Club Brugge je pokraden, njihov četvrti gol trebao je biti priznati. Nije bilo prekršaja nad Szczesnyjem, nije ga ni dotaknuo... Szczesny je odglumio prekršaj, kojeg nije bilo - odlučno je rekao.

Spornu situaciju možete pogledati OVDJE, a što vi mislite, je li Brugge oštećen protiv Barcelone?