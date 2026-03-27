Legendarni 'vatreni' Ivan Klasnić opet završio u bolnici

- Posvetio bih ovaj pogodak gospodinu Klasniću, koji je, nažalost, sada malo u bolnici. Nije mu najlakše - rekao je Luka Vušković nakon prvijenca za Hrvatsku u pobjedi protiv Kolumbije (2-1) i zabrinuo navijače "vatrenih".

Ivan Klasnić već se godinama bori sa zdravljem, a još je tijekom karijere imao problema s bubrezima. Sredinom 2005. morao je na transplantaciju bubrega. Prvi bubreg donirala mu je majka, ali ga je njegovo tijelo odbacilo i morao je na novu operaciju nakon osam tjedana. Ovog puta je njegovo tijelo primilo transplantirani bubreg od oca i s njim je živio 10 godina.

Hamburg: 29.1.1980. ro?en bivši nogometaš Ivan Klasni? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ipak, 2017. godine je Klasnić morao na treću operaciju, a ovog puta su mu transplantirali bubreg preminule žene koju nije upoznao. Teški zdravstveni izazovi s godinama ostavili su traga na Klasniću, a nakon virusa kojeg je prebolio ostao je bez kose. Prošle godine se emotivnom porukom javio na Instagramu i otkrio u kakvom je stanju.

Zahvalan unatoč svemu

"Nije lako izdržati tri transplantacije bubrega. Ali danas mogu reći: Sretan sam. Živim. I uživam u svakom pojedinom danu. Ovaj me dan podsjeća na to koliko je život vrijedan - i da su zahvalnost, ljubav i nada jače od svake prepreke. Želim da moja priča ohrabri i druge - da vide da se isplati boriti, bez obzira na to koliko je put težak. Hvala vam što ste danas ovdje, hvala vam što ste dio mojeg života i hvala vam što danas smijem slaviti s vama. Na mnogo sljedećih godina - punih zdravlja, radosti i života", napisao je tada bivši "vatreni" u objavi.

KATAR 2022 - Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić ispred hotela Hilton Doha | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

O zahvalnosti u životu i prolaznosti govorio je u dokumentarnom filmu ARD-a pod nazivom "Hirschhausen i bol".

- Tko zna koliko ću još dugo živjeti. Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš piti lijekove, da još uvijek možeš živjeti ovaj život - rekao je Klasnić.

Tijekom karijere morao je uzimati lijekove, a priznao je da nimalo nije lagano biti u takvoj situaciji.

- Teško je bez njih igrati na visokoj razini. Mislim da se nijedan profesionalni sport ne može igrati bez sredstava protiv bolova. Da sam znao da imam problema, nikada ih ne bih uzimao. Naravno da sam ljut. Ono što sam prošao, ne bih poželio nikome.

Klasnić je toliko problema imao zbog pogreške liječnika Werdera, koji su mu davali lijekove koji su dodatno oslabili ionako bolesne bubrege. Tužio je klub 2007., a 2022. su klub i liječnik Götz Dimanski proglašeni krivima. Morali su mu isplatiti odštetu od četiri milijuna eura.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Podsjetimo, Klasnić je za Hrvatsku odigrao 41 utakmicu i zabio 12 golova, a u klupskoj je karijeri nastupao za Werder, Nantes, St. Pauli i Bolton. Sjećamo se da je u četvrtfinalu Eura 2008. zabio gol Turskoj za 1-0 u utakmici koja je ostavila bolne rane za svakog hrvatskog navijača...