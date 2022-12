Legendarni Shala o Japanu, ali i Srbima: Fifa bi trebala reagirati

Hrvatski Kosovar i legendarni član hrvatske reprezentacije u povijesnoj utakmici protiv SAD-a, Kujtim Shala (58) za Tportal je kazao što misli o vulgarnom srpskom izborniku Draganu Stojkoviću 'Piksiju', a prokomentirao je i šanse 'vatrenih' na Svjetskom prvenstvu.

- Xhaka je reprezentativac Švicarske, njegova obitelj tamo živi. I ne vidim razloga da ga netko provocira. Čitam da mu je Piksi Stojković psovao 'mater Šiptarsku'. To je za svaku osudu, i reakciju Fife. Pa vidjeli ste nakon utakmice, sedam srpskih igrača nasrće na Xhaku. Zašto? Jer je slavio pobjedu. Srbija je bila toliko loša na ovom turniru, nije pokazala ništa i sada je svoje frustracije iskalila na jednom igraču - kazao je Shala.

Foto: CARL RECINE

A kako protiv Japana?

- Hrvatska je favorit. Nema tu previše mudrovanja. Istina je da Japanci puno trče, zalažu se i bore, ali tehnički ipak nisu toliko dobri kao Hrvatska. Ne kažem da će Hrvatska pobijediti uvjerljivo, ali siguran sam da će proći - naglasio je Shala da Japanci imaju puno igrača iz Bundeslige, ali i da mi imamo svog dragulja u Njemačkoj:

Foto: SUSANA VERA

- Da, svi pričaju o Jošku Gvardiolu. Pratim ga ovdje. I nema kola nakon kojeg ga ne hvale bivše njemačke legende. On je s 20 godina najbolji stoper Europe. Mislim da se nitko neće ljutit ako kažem da nije bilo njega u utakmici protiv Belgije, da bi vjerojatno izgubili. Ono kako je skinuo loptu s noge Lukakua je čudo. Svaki drugi stoper bi probao tu loptu gurnuti desnom nogom, a on je to izveo lijevom, što je dokaz koliko je inteligentan igrač - kazao je Shala za Tportal.

