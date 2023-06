Legendarni Shaq poručio Jokiću: Rijetko kad nekoga pohvalim. Brate, nevjerojatno je gledati te

Košarkaši Denver Nuggetsa poveli su u finalu NBA lige protiv Miami Heata uvjerljivom pobjedom od 104-93 na domaćem terenu u Ball Areni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Legendarni košarkaš Shaquille O'Neal (51) pratio je ostatak ekipe emisije 'Inside The NBA', u kojoj ima ulogu stručnog komentatora. O'Neal s velikom pozornošću prati Nikolu Jokića (28). Naime, Shaq je zadnji centar koji je osvojio nagradu za najboljeg igrača finala. To mu je uspjelo tri godine u nizu (od 2000. do 2002.)

Foto: MIKE BLAKE

Jokić mu se ove godine može pridružiti kao jedini centar kojem je to pošlo za rukom u 21. stoljeću, a Shaq ga zadivljeno gleda.

- Što možemo više reći o Jokeru? Gledao sam ga i vrlo sam impresioniran. Zabija koševe i vodi svoju momčad. Za njega je savršena ona izreka 'pusti da igra dođe tebi'. Prvih pet ili šest minuta nije uzeo ni udarac. On čita akcije daleko prije nego što se one zapravo dogode - rekao je O'Neal nakon utakmice u emisiji Inside The NBA.

Shaq: Jokić je definicija odličnog igrača

O'Neal je oduševljen Jokićevim stilom igre.

- Mnoge zvijezde fokusirane su samo na koš. Jokić traži suigrače i želi ih dovesti u odlične prilike za koš. On je prava definicija odličnog igrača. Osim što sam izgleda odlično na terenu, uz njega i ostali igrači izgledaju dobro. Uopće ne znam je li on igrač koji prvo traži šut ili dodavanje, ali definitivno igra košarku na pravi način - dodao je.

Foto: Isaiah J. Downing

Počinje nova era visokih igrača, a Jokić je na njenom čelu, istaknuo je Shaq.

- Ovo je nova era visokih igrača. Može ići unutra pod koš, može biti vani na trici, može dodavati, može pokrenuti kontru. Zabit će koš kada poželi. Svaki put donese ispravnu odluku u napadu. Sretan sam što ga mogu gledati.

Foto: Isaiah J. Downing

Jokić je zatim gostovao u emisiji, a O'Neal je tražio posebnu riječ na kraju intervjua...

- Samo još jedna stvar. Rijetko kad pohvalim nekog visokog igrača, ali brate, ti zaslužuješ svaku pohvalu. Nevjerojatno te gledati - rekao je Jokiću.