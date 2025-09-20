Legendarni Sir Alex Ferguson dao je potresni intervju: Brinem se hoće li mi pamćenje izdržati

Legendarni škotski nogometni trener, Sir Alex Ferguson (83), čovjek čije je ime sinonim za pobjedu i čeličnu disciplinu, u rijetkom i iznimno emotivnom intervjuu za BBC pokazao je svoju najranjiviju stranu. U razgovoru koji je dirnuo javnost, ikona Manchester Uniteda progovorila je o teškom razdoblju nakon smrti voljene supruge Cathy, borbi svog brata s demencijom i vlastitim strahovima koji ga prate u 84. godini života.

"Temelj moje karijere i stijena mog života"

U listopadu 2023. godine, život Sir Alexa Fergusona nepovratno se promijenio. Njegova supruga, Lady Cathy Ferguson, preminula je u 84. godini, nakon gotovo 58 godina braka. Ona nije bila samo njegova supruga, već, kako je sam bezbroj puta istaknuo, "temelj" njegove karijere i "stijena" njegova života.

"Bila je vođa benda", rekao je Ferguson, opisujući ženu koja je stajala uz njega od samih početaka. Upoznali su se 1964. godine dok su oboje radili u tvornici pisaćih strojeva u Glasgowu.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

U dokumentarcu "Sir Alex Ferguson: Never Give In", koji je režirao njihov sin Jason, Cathy je otkrila kako je u početku mislila da Alex izgleda kao "nasilnik". Ipak, ubrzo ju je osvojio.

- Na spoju u kinu kupio mi je kutiju gumenih bombona, koje je onda skoro sve sam pojeo, i lokalne novine kad smo izašli. To je bio moj romantični dan - prisjetila se kroz smijeh. Vjenčali su se 1966. godine, unatoč vjerskim podjelama u tadašnjem Glasgowu, on je bio protestant, a ona katolkinja.

Upravo je Cathy bila ta koja ga je podržavala kroz 26 godina nevjerojatnih uspjeha s Manchester Unitedom, s kojim je osvojio čak 13 naslova prvaka Engleske.

Foto: Joe Giddens/PRESS ASSOCIATION

- Moja supruga Cathy bila je ključna figura tijekom cijele moje karijere, pružajući mi temelj stabilnosti i ohrabrenja. Riječi nisu dovoljne da izrazim što mi je to značilo - rekao je 2013. godine kada je najavio kraj legendarne trenerske karijere.

"Bio sam zarobljen u kući"

Gubitak takvog životnog suputnika ostavio je dubok trag. Ferguson je u intervjuu priznao s kakvom se prazninom suočio nakon njezine smrti.

- Nakon što je moja supruga preminula, puno sam vremena bio zarobljen u kući. Nije dobro samo sjediti i gledati televiziju - iskreno je rekao.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Kako bi se borio s tugom i samoćom, donio je nekoliko važnih odluka. Prodao je svoje dugogodišnje imanje u Cheshireu, procijenjeno na oko 3.8 milijuna eura, i u travnju prošle godine kupio kuću vrijednu 1.4 milijuna eura u idiličnom selu, odmah pokraj svog sina Darrena. No, ni to nije bilo dovoljno. Odlučio je da se mora zaokupiti.

- Odlučio sam putovati. Otišao sam u Saudijsku Arabiju, Hong Kong i Bahrein. Važno je zaokupiti se. Također, rad s grupom za demenciju bio je dobar za mene. To je nešto u čemu uživam - objasnio je.

Borba s demencijom i vlastiti strahovi

Njegov angažman u humanitarnim organizacijama koje se bave demencijom, poput "Playlist for Life" koja koristi glazbu za pomoć oboljelima, ima i duboko osobnu pozadinu. Njegov mlađi brat Martin bori se s tom teškom bolešću, što Fergusonu neprestano stvara brigu.

- Nije lako. Moram biti stalno u kontaktu s njim. Prepoznaje me, ali pamćenje mu nije sjajno. Stalno mi je to na umu. Pitam se je li dobro, trebam li ga nazvati. Pokušavam to činiti svaki dan. Stalno mu govorim da zapisuje stvari, ali često zaboravi - priznao je.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Ta obiteljska borba potaknula je i njegove vlastite strahove. U prosincu će napuniti 84 godine i, kako kaže, svjestan je izazova koje starost donosi.

- Kad dođete u moje godine, malo se brinete hoće li vas pamćenje izdržati. Postoje trenuci kad zaboravim stvari. Vjerojatno sam ih zaboravljao i prije 20 ili 30 godina... nitko nema stopostotno pamćenje. Ali dok sam bio trener, pamćenje je uvijek bilo ključno.

Kako bi održao um aktivnim, Ferguson se okrenuo jednostavnim, ali učinkovitim metodama.

- Sada rješavam puno križaljki, puno pjevam i čitam - zaključio je.