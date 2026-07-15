Obavijesti

Sport

Komentari 1
KULTNI TRENUTAK

LEGENDARNI VIDEO Slaven Bilić spojio ruski i hrvatski: 'A to je čampionat, mi igrali haroš meč'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
LEGENDARNI VIDEO Slaven Bilić spojio ruski i hrvatski: 'A to je čampionat, mi igrali haroš meč'
Foto: screenshot/twitter
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bilić se vraća na klupu vatrenih, a internet opet bruji zbog njegovog legendarnog ruskog kojeg je demonstrirao dok je sjedio na klupi Lokomotiva iz Moskve

Admiral

Prije nekoliko dana je objavljeno da se Slaven Bilić vraća na klupu hrvatske nogometne reprezentacije nakon 14 godina. Podsjetimo, Bilićev prvi mandat na klupi "vatrenih" trajao je od 2006. do 2012. godine, kada je napustio klupu nakon što je Hrvatska svoje putovanje na Europskom prvenstvu zaključila u grupnoj fazi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bilić: Prvo ću popričati s Modrićem. Pokradeni smo! A ako ja nisam dovoljno desno... VIDEO
Bilić: Prvo ću popričati s Modrićem. Pokradeni smo! A ako ja nisam dovoljno desno... | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Hrvatska je nakon Bilića osvojila dvije medalje na SP-ima, a hrvatski stručnjak zaplivao je vodama klupskog nogometa. Prvi mu je izazov bio Lokomotiv iz Moskve, gdje se zadržao samo jednu sezonu nakon što je ruski klub imao najgoru sezonu u ruskom prvenstvu od njegovog osnutka 1992. godine.

BIVŠI KAPETAN OTVORENO Srna: Slaven Bilić je frajer, zvat će Livaju ako to zasluži. Hajduk? Vrte se u krug petnaest godina
Srna: Slaven Bilić je frajer, zvat će Livaju ako to zasluži. Hajduk? Vrte se u krug petnaest godina

Međutim, na društvenim mrežama je postao viralan jedan video iz tog razdoblja. On prikazuje Bilića tijekom davanja izjave za medije. U pokušaju da na ruskom jeziku analizira utakmicu, Bilić stvara simpatičnu mješavinu hrvatskog i ruskog, što je rezultiralo nekim od danas legendarnih izjava.

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

​- To je čampionat... mi igrali haroš meč, ja mislim da mi zaslužili tri bod - čuje se kako Bilić govori u kameru, trudeći se pronaći prave riječi. Njegovi pokušaji komunikacije na ruskom i tada su bili internetski hit, a publika je cijenila trud koji je ulagao kako bi se prilagodio novoj sredini.

@frane_franz #slavenbilic #slaven #bilic #prica #ruski ♬ izvorni zvuk - frane_franz

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Bivši 'modri' otišao u Argentinu, Dinamo u ofenzivi, Šveđanin u Gorici
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'modri' otišao u Argentinu, Dinamo u ofenzivi, Šveđanin u Gorici

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Kad, tko i s kim igra u završnici
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Kad, tko i s kim igra u završnici

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Francuska - Španjolska 0-2: Šok za Deschampsa! 'Furija' preko Mbappea i ekipe do finala SP-a
FRANCUSKI STROJ NEMOĆAN

Francuska - Španjolska 0-2: Šok za Deschampsa! 'Furija' preko Mbappea i ekipe do finala SP-a

Španjolska je u Dallasu pobijedila Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva! 'La furija' je povela preko Oyarzabala u 22., a konačni rezultat postavio je Porro u 58. minuti susreta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026