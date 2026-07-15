LEGENDARNI VIDEO Slaven Bilić spojio ruski i hrvatski: 'A to je čampionat, mi igrali haroš meč'

Prije nekoliko dana je objavljeno da se Slaven Bilić vraća na klupu hrvatske nogometne reprezentacije nakon 14 godina. Podsjetimo, Bilićev prvi mandat na klupi "vatrenih" trajao je od 2006. do 2012. godine, kada je napustio klupu nakon što je Hrvatska svoje putovanje na Europskom prvenstvu zaključila u grupnoj fazi.

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Hrvatska je nakon Bilića osvojila dvije medalje na SP-ima, a hrvatski stručnjak zaplivao je vodama klupskog nogometa. Prvi mu je izazov bio Lokomotiv iz Moskve, gdje se zadržao samo jednu sezonu nakon što je ruski klub imao najgoru sezonu u ruskom prvenstvu od njegovog osnutka 1992. godine.

Međutim, na društvenim mrežama je postao viralan jedan video iz tog razdoblja. On prikazuje Bilića tijekom davanja izjave za medije. U pokušaju da na ruskom jeziku analizira utakmicu, Bilić stvara simpatičnu mješavinu hrvatskog i ruskog, što je rezultiralo nekim od danas legendarnih izjava.

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

​- To je čampionat... mi igrali haroš meč, ja mislim da mi zaslužili tri bod - čuje se kako Bilić govori u kameru, trudeći se pronaći prave riječi. Njegovi pokušaji komunikacije na ruskom i tada su bili internetski hit, a publika je cijenila trud koji je ulagao kako bi se prilagodio novoj sredini.