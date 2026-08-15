Legendarni Vujović bez dlake na jeziku: Hrvatska je imala puno sreće na zadnja dva natjecanja

Veselin Vujović ponovno je uoči početka nove rukometne sezone u središtu pažnje. Bivši trener Zagreba trenutačno vodi reprezentaciju Katara, s kojom je dio priprema odradio na Rogli, gdje se susreo i sa svojim nekadašnjim klubom. Zagreb je nakon slovenskih priprema nastavio rad na turniru u mađarskoj Tatabányi, dok je Vujović iskoristio boravak na Rogli za razgovor o aktualnim rukometnim temama. Razgovarao je s Predragom Žukinom iz Sportskih novosti.

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Komentirao je kako mu je na klupi Katara kojeg vodi od 2025. godine.

- U arapskom svijetu ništa nije sigurno, puno je primjera za to. Danilo Brestovac, koji je bio makedonski izbornik, bio je trener kluba Al Arabi, bio je prvak dvije-tri sezone zaredom, pa je otišao na Azijski kup i nije bio dobar jer su pogriješili s nekim stranim pojačanjima. Odmah su ga smijenili, a nitko ne zna zašto. Neki treneri ne pobijede niti jednu utakmicu, pa ih ne diraju. Tu je valjda riječ o nekim vjerskim i političkim vezama, valjda. Prestao sam time razbijati glavu, zasad mi je dobro ovdje, vidjet ćemo kako će biti dalje...

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Katar - Mađarska | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Teško mu je procijeniti trenutačno stanje u hrvatskom rukometu zbog nedavne euforije.

- Pale su dvije medalje u nizu na velikim natjecanjima i to je super stvar za hrvatski rukomet. Ja sam i inače uvijek na udaru javnosti jer uvijek kažem ono što mislim, pa se ne libim izgovoriti i ovo - to je bilo uz dosta veliku dozu sreće. Sada opet vlada rukometna euforija u Hrvatskoj te je time teže izreći objektivan stav. Ono s Mađarima na zadnjem SP-u u četvrtfinalu bila je nevjerojatna sreća, pa je Hrvatska prošla i u nastavku turnira uzela srebro. Mađari su sami sebe pobijedili i zato je Hrvatska uzela medalju.

Smatra da je ždrijeb bio na strani Hrvatske.

- Bilo je puno sreće pri ždrijebu i u svemu na zadnjem EP-u, a i sada ima sreću u ždrijebu za sljedeći SP. To je objektivno tako, no medalje im nitko ne može uzeti i osporiti. To je vrlo bitno, vidjet ćemo kako će biti dalje. Dagur Sigurdsson je proširio bazu igrača i to je velika stvar. Pozvao je iz nekih drugih manjih klubova i to je dobro za hrvatski rukomet. Sigurdsson je dobar, karakteran trener i našao je odličnu komunikaciju s igračima.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Sjeverna Makedonija - Katar | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Prokomentirao je i susjede te njihovo stanje u reprezentaciji.

- Slovenija je napredovala i ima lepršavu igru, očekujem taj neki iskorak u skoro vrijeme. Crna Gora dosta luta s izbornicima. Imaju ponajbolju bekovsku liniju, ali to nije dovoljno. Srbija je s Raúlom Gonzálezom bila dobra, izbacivši u kvalifikacijama za SP Mađarsku, koja možda i najviše ulaže u rukomet.

Zagreb mu je prirastao srcu, a novom treneru Hrvoju Horvatu želi puno sreće.

- Novi trener Hrvoje Horvat donio je mirnoću, on je takav, kao i otac mu. Sjećam se kad je svojevremeno vodio Nexe i oni su loše igrali i gubili; ja bih u toj situaciji te igrače tada podavio, a on je mirno crtao i skicirao igru. Želim mu samo to da ljudi iz uprave imaju strpljenje, no to bi bilo nešto novo za mene. Vjerujem da će Zagreb i sada voditi grčevitu borbu za četiri boda u skupini. Ma - volio bih ja i da idu na Final Four, ali to nije realno.