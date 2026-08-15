Obavijesti

Sport

Komentari 2
CRNOGORSKI TRENER

Legendarni Vujović bez dlake na jeziku: Hrvatska je imala puno sreće na zadnja dva natjecanja

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Legendarni Vujović bez dlake na jeziku: Hrvatska je imala puno sreće na zadnja dva natjecanja
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Sjeverna Makedonija - Katar | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vujović opet zapalio rukometnu scenu: tvrdi da su hrvatske medalje došle uz puno sreće, ali u isto vrijeme nahvalio je izbornika Sigurdssona. Smatra da Zagreb Horvatu treba dati vremena

Admiral

Veselin Vujović ponovno je uoči početka nove rukometne sezone u središtu pažnje. Bivši trener Zagreba trenutačno vodi reprezentaciju Katara, s kojom je dio priprema odradio na Rogli, gdje se susreo i sa svojim nekadašnjim klubom. Zagreb je nakon slovenskih priprema nastavio rad na turniru u mađarskoj Tatabányi, dok je Vujović iskoristio boravak na Rogli za razgovor o aktualnim rukometnim temama. Razgovarao je s Predragom Žukinom iz Sportskih novosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:13
Video: 24sata/pixsell

Komentirao je kako mu je na klupi Katara kojeg vodi od 2025. godine.

- U arapskom svijetu ništa nije sigurno, puno je primjera za to. Danilo Brestovac, koji je bio makedonski izbornik, bio je trener kluba Al Arabi, bio je prvak dvije-tri sezone zaredom, pa je otišao na Azijski kup i nije bio dobar jer su pogriješili s nekim stranim pojačanjima. Odmah su ga smijenili, a nitko ne zna zašto. Neki treneri ne pobijede niti jednu utakmicu, pa ih ne diraju. Tu je valjda riječ o nekim vjerskim i političkim vezama, valjda. Prestao sam time razbijati glavu, zasad mi je dobro ovdje, vidjet ćemo kako će biti dalje...

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Katar - Mađarska
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Katar - Mađarska | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Teško mu je procijeniti trenutačno stanje u hrvatskom rukometu zbog nedavne euforije.

- Pale su dvije medalje u nizu na velikim natjecanjima i to je super stvar za hrvatski rukomet. Ja sam i inače uvijek na udaru javnosti jer uvijek kažem ono što mislim, pa se ne libim izgovoriti i ovo - to je bilo uz dosta veliku dozu sreće. Sada opet vlada rukometna euforija u Hrvatskoj te je time teže izreći objektivan stav. Ono s Mađarima na zadnjem SP-u u četvrtfinalu bila je nevjerojatna sreća, pa je Hrvatska prošla i u nastavku turnira uzela srebro. Mađari su sami sebe pobijedili i zato je Hrvatska uzela medalju. 

Smatra da je ždrijeb bio na strani Hrvatske.

- Bilo je puno sreće pri ždrijebu i u svemu na zadnjem EP-u, a i sada ima sreću u ždrijebu za sljedeći SP. To je objektivno tako, no medalje im nitko ne može uzeti i osporiti. To je vrlo bitno, vidjet ćemo kako će biti dalje. Dagur Sigurdsson je proširio bazu igrača i to je velika stvar. Pozvao je iz nekih drugih manjih klubova i to je dobro za hrvatski rukomet. Sigurdsson je dobar, karakteran trener i našao je odličnu komunikaciju s igračima.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Sjeverna Makedonija - Katar
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Sjeverna Makedonija - Katar | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Prokomentirao je i susjede te njihovo stanje u reprezentaciji.

- Slovenija je napredovala i ima lepršavu igru, očekujem taj neki iskorak u skoro vrijeme. Crna Gora dosta luta s izbornicima. Imaju ponajbolju bekovsku liniju, ali to nije dovoljno. Srbija je s Raúlom Gonzálezom bila dobra, izbacivši u kvalifikacijama za SP Mađarsku, koja možda i najviše ulaže u rukomet.

Zagreb mu je prirastao srcu, a novom treneru Hrvoju Horvatu želi puno sreće.

- Novi trener Hrvoje Horvat donio je mirnoću, on je takav, kao i otac mu. Sjećam se kad je svojevremeno vodio Nexe i oni su loše igrali i gubili; ja bih u toj situaciji te igrače tada podavio, a on je mirno crtao i skicirao igru. Želim mu samo to da ljudi iz uprave imaju strpljenje, no to bi bilo nešto novo za mene. Vjerujem da će Zagreb i sada voditi grčevitu borbu za četiri boda u skupini. Ma - volio bih ja i da idu na Final Four, ali to nije realno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Godts je otišao u Pariz, a problematični stoper iz Tottenhama u Atletico Madrid
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Godts je otišao u Pariz, a problematični stoper iz Tottenhama u Atletico Madrid

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira
REALOVA VODITELJICA

FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se 2024. godine i ekspresno donijela rast gledanosti
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026