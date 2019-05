Leicester dovodi Kovačevog bjegunca: Robben ide na 'Otok'

Arjen Robben mogao bi pojačati Leicester City!

Iako je ranije ovog mjeseca rekao kako bi se nakon isteka ugovora u Bayernu čak mogao i umiroviti, engleski mediji javljaju kako je trenutačno njegova najvjerojatnija sljedeća destinacija Leicester.

- Mirovina je opcija, no ne znam hoće li se to dogoditi. Nije to baš laka odluka. Ako odlučiš igrati, moraš naći mjesto gdje je sve kako treba, ne samo u nogometnom smislu nego i obiteljskom - rekao je Robben za BBC.

Foto: MICHAEL DALDER

Leicester je već i u kladionicama postao favorit za njegov dolazak, a na drugom mjestu nalazi se njegov bivši klub - PSV.

Nizozemac je u Bayernu proveo desetljeće, a s 25 godina tu je došao iz Real Madrida.

Za njemački klub je nastupio u 308 utakmica, zabio 144 gola, asistirao 101 put, a zaradio tek - dva isključenja. S münchenskim klubom osvojio je i Ligu prvaka 2013. godine, a čak osam puta bio je prvak Njemačke.