Leipzig ponovno ispred Bayerna

RB Leipzig preuzeo je prvo mjesto u Bundesligi nakon što je s uvjerljivih 3-0 dobio Freiburg. Dani Olmo odigrao je pola sata dok je za Stuttgart cijeli susret odigrao Borna Sosa

<p>U 7. kolu <strong>Bundeslige Leipzig </strong>je u subotu na domaćem terenu svladao <strong>Freiburg </strong>sa 3-0, te je privremeno izbio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Olmo na treningu</p><p>Domaćini su poveli pogotkom Ibrahima <strong>Konaté </strong>u 26. minuti, a pobjedu su potvrdili sa dva gola u zadnjih 20 minuta. Prvo je zabio Marcel <strong>Sabitzer </strong>u 70. minuti iz penala, a konačnih 3-0 postavio je José <strong>Angeliño </strong>u 89. pogotkom iz slobodnog udarca sa 25 metara. Bivši Dinamovac <strong>Dani Olmo </strong>je od 63. minute igrao za Leipzig. </p><p><strong>Mainz </strong>je dva puta pogocima iz penala vodio protiv gostujućeg <strong>Schalkea</strong>, ali je na kraju završilo 2-2. Penale su realizirali <strong>Brosinski </strong>(6) i Jean-Philippe <strong>Mateta </strong>(45+2), a Schalke je do remija 2-2 došao zahvaljujući autogolu Jerryja<strong> St. Justea</strong> (82). Bila je to 22. utakmica zaredom bez pobjede u Bundesligi za momčad Schalkea.</p><p><strong>Stuttgart </strong>je kod kuće protiv <strong>Eintrachta </strong>iz Frankfurta nakon prvog poluvremena vodio 2-0 golovima Nicolása <strong>Gonzáleza </strong>(17-pen) i Gonzala <strong>Castra </strong>(37). No, u nastavku gosti su uspjeli doći do remija 2-2. Na 1-2 smanjio je André <strong>Silva </strong>(61), a u 75. minuti nakon kornera David <strong>Abraham </strong>glavom pogađa za konačnih 2-2. Hrvatski branič <strong>Borna Sosa </strong>za Stuttgart je odigrao cijeli susret.</p><p>Nogometaši <strong>Union Berlina</strong> šestu utakmicu zaredom su bez poraza, a u subotu su na domaćem terenu dobili <strong>Arminiju</strong> <strong>Bielefeld</strong> sa 5-0, te su trenutno na četvrtom mjestu. Strijelci su bili Keita <strong>Endo </strong>(3), Robert <strong>Andrich </strong>(13), Sheraldo <strong>Becker </strong>(45+2), Max <strong>Kruse </strong>(52-pen), Cedric <strong>Teuchert </strong>(89).</p><p>Dan ranije <strong>Werder </strong>i <strong>Koln </strong>su u Bremenu odigrali 1-1, a u 18.30 sati u najvećem derbiju njemačkog nogometa <strong>Borussia Dortmund </strong>dočekuje <strong>Bayern</strong>. Posljednju prvenstvenu pobjedu protiv Bayerna momčad iz Dortmunda je ostvarila prije dvije godine na svom terenu (3-2).</p>