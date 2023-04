Lekina momčad je desetkovana, a nema pomoći ni od juniora jer i oni igraju važnu utakmicu....

Mjesec dana je do kraja sezone a Ivan Leko je na sto muka. Momčad mu je desetkovana kartonima, ozljedama i bolestima, dolazi mu Dinamo željan proslave naslova u njegovom dvorištu, a mora razmišljati i kako sačuvati momčad za utakmicu sezone, za finale Kupa sa Šibenikom. No s koje god strane gledali na nedjeljni derbi, na koncu je to uvijek posebna utakmica koja se igra s dodatnim motivom, pogotovo pred rasprodanim Poljudom. Hajduk želi uzvratiti Dinamu za visoki poraz u Maksimiru, ali im pomrsiti i račune i namjeru da proslave naslov prvaka baš na Poljudu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Već smo pisali da su Lekinu momčad poharale ozljede, kako zbog lošeg terena, tako i zbog jakih treninga, ali i brojnih obaveza koje je imala juniorska momčad u Ligi prvaka mladih. Sve je to maksimalno iscrpilo kadar i sada ga treba pametno dozirati i sačuvati, kako bi kraj sezone ipak bio uspješan. Kako za seniore, koji osvajanjem Kupa žele popraviti dojam, tako i za juniore koji jure naslov prvaka i još jedno izdanje Lige prvaka mladih.

Zbrajajući izostanke vrlo brzo shvatite da je lakše nabrojati one koji će sigurno biti u kadru, jer ih je puno manje od onih koji izostaju. Za početak, spomenimo kako već odavno nema Lovre Kalinića i Josipa Eleza koji su operirani, duže vremena nema ni Anthony Kalika i Dominika Prpića, uoči Gorice Stefan Simić je osjetio bol u preponama, Gergõ Lovrencsics u mišiću, Ferro je bio virozan... Kad se tome doda i upala tetive kod Luke Vuškovića, kao i Rokasa Pukštasa koji su proteklog vikenda odigrali i dvije utakmice završnice Lige prvaka mladih, jasno je da je obrana desetkovana i da će opet morati stisnuti zube načeti Dino Mikanović i Dario Melnjak te da će glavni kandidati za mjesto stopera opet biti Chidozie Awaziem i Toni Borevković, ako se Ferro i Vušković ne oporave.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

U veznom redu Hajduk je zbog žutih kartona zarađenih protiv Gorice ostao bez Yassine Benrahoua i Agustina Anella, Marko Capan je ozlijedio gležanj i u Ženevi igrao pod blokadom tako da ni njega nema u konkurenciji, a pitanje je koliko će moći Lukas Grgić, koji je izostao protiv Gorice zbog sumnje u potres mozga, ali se pokazalo da je to bio samo jači udarac. Marco Fossati, Filip Krovinović i Emir Sahiti bi trebali podnijeti najveći teret u vezi, uz Jana Mlakara i Marka Livaju prema naprijed, a mogao bi im se priključiti i Nikola Kalinić, koji je osjetio zatezanje u loži i nije konkurirao za utakmicu s Goricom.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

U normalnim okolnostima Leko bi mogao povući nekoliko juniora i popuniti sastav, ili barem klupu za rezervne igrače, no problem je što i juniori u nedjelju u 12:30 sati igraju protiv Rudeša, a njima su svaka pobjeda i bod važni za obranu naslova prvaka i osiguranje trećeg uzastopnog ulaska u Ligu prvaka mladih, tako da će i ta pomoć uglavnom izostati. Na prvenstvenoj ljestvici juniora vodeći Dinamo ima četiri boda više od Hajduka, ali ima i dva susreta više i još 13. svibnja mora doći na gostovanje na Poljud.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Stanje u momčadi nije dobro, no nema sumnje kako će svi koji budu mogli zaigrati, na koncu stisnuti zube i staviti se na raspolaganje treneru Leki. Motiv krcatih tribina i želja za pobjedom nad najvećim rivalom je najbolji melem za sve rane. I nema sumnje kako će Leko sigurno zaigrati i na tu kartu u pripremi svoje momčadi...

