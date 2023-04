Leko: Da sam neutralan platio bih ulaznicu za gledati Baturinu

Trener Hajduka Ivan Leko svjestan je situacije u kojoj se nalazi njegova momčad uoči sutrašnjeg derbija s Dinamom. Prodano je 29.000 ulaznica, vjerojatno će se do početka utakmice rasprodati i sve ostale, očekuje se i dobra atmosfera i kvalitetna utakmica. A Leko očekuje i dobro izdanje Hajduka i pobjedu.

- Dinamo je 12 bodova ispred nas, to je činjenica, brojke su takve. Zasluženo su tu gdje jesu, a i mi smo tu gdje jesmo... Ali mi se ne zamaramo ni kalkulacijama ni brojevima, pripremamo se za odigrati jednu dobru utakmicu. Teren je iz kola u kolo sve bolji, lijepo će biti vrijeme, pun stadion, dvije momčadi koje igraju dobar nogomet. Naš fokus je teren, želimo pokazati navijačima da smo dobri, ozbiljni, da znamo što radimo, da imamo srce, i pokušat ćemo pobijediti suparnika koji je tu gdje je potpuno zasluženo.

Koliko je ova situacija drugačija nego uoči prošle utakmice u Maksimiru?

- Mi se nadamo da će biti puno drugačija, svaka utakmica piše svoju povijest, nastojiš naučiti na tuđim pogreškama, ali nekad moraš i na svojima. Nadamo se da ćemo biti ozbiljniji, drugačiji, da ćemo u momentima kad budemo dominirali igrati dobro, a kad ne budemo da ćemo biti stabilni u obrani.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL



Tko može nastupiti a tko ne može?

- Imamo par novih igrača, imali smo par juniora, lijepo smo trenirali, vidim dobar fokus i mirnoću, znamo želju i motivaciju. Živimo i treniramo za velike utakmice, one su za velike igrače. Sve je tu da se odigra dobra utakmica, a mi ćemo imati dovoljno igrača za odigrati dobru utakmicu.

Bišćan je poznat kao igrač koji više voli defenzivu. Hoće li Dinamo igrati na bod?

- Bišćan je jasan, njegove momčadi su organizirane i disciplinirane, znaju što igraju u napadu i obrani, tako je i Dinamu donio pobjednički mentalitet. Takav je bio kao igrač i sada je kao trener. Ja očekujem Dinamo koji će doći pobijediti na Poljud. Poznajemo se dugo, još kao igrači, i oni će sigurno napraviti sve da pobijede utakmicu.

Koliko će vam nedostajati Benrahou?

- Nedostajat će nam, on je među tri najbolja naša igrača od kad je počeo igrati. Ima kvalitetu, mentalitet, želi se dokazati, pod pritiskom je dobar, to je dio njegovog karaktera... Ali ovo je prilika drugima, neka pokažu da su bolji.

Kako se nosite s pritiskom da bi sada svi voljeli vidjeti Livaju i 10 juniora na terenu?

- Ja bih bio najsretniji da su svi oni dobri. Ja sam imao tu sreću da sam od pionira do seniora došao u svom klubu. Ne znam kad ih je više dobilo priliku, a ja vam garantiram da za nijednoga nije bilo pritiska, nitko nikad nije rekao da netko mora igrati. Momci su svaku svoju minutu zaslužili zalaganjem na treningu i poštenim odnosom. Sve je na njima, a mi ćemo napraviti najjaču momčad da bi povećali šansu za pobjedu. A koliko će biti mladih, starih, veterana... to nije važno.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Koliko je opasan Baturina, on je oslonac Dinama a Hajdukovo je dijete?

- On je odličan igrač, mi ga znamo, lijepo ga je gledati. Kad si neutralan, onda kupuješ karte za gledati takve igrače, "match winnere". Mi smo u svojoj pripremi napravili sve da imamo respekt prema suparniku, a imamo i vjeru da imamo dovoljno kvalitete da budemo dobri i da stvaramo šanse.

Koliki je u ovakvim utakmicama publika poticaj?

- To su najbolje utakmice koje ti ostaju u uspomeni. Svi mi koji smo rođeni ovdje i koji smo mogli odigrati pred punim Poljudom bar jednu utakmicu smo sretni. Netko će ovo shvatiti kao slatke riječi, ali to je atmosfera za poželjeti, to se teško negdje nađe. Mi smo svi jako motiviranim, osjećamo se odgovorni pružiti partiju pred ljudima koji će napuniti stadion na -12. Veliki respekt, sretni smo da smo u toj situaciji, i to nam je dodatni motiv.

Tko sigurno ne može?

_ Vi manje-više znate tko sigurno nije u konkurenciji, a ono što vam ja mogu dodati je i mali Luka Vušković, on ne može, vratio se nespreman iz Ženeve i vidjet ćemo kad će se oporaviti.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kako doživljavate poljudsku premijeru, osjećate li da ste dužnik jer Hajduk nije osvojio bodova koliko je namjeravao?

- Ja bi se osjećao dužnikom da ne živim milijun posto za ovaj klub i da ne dajem sve od sebe. Svi koji me poznaju znaju da dajem sve od sebe, svakoga mogu pogledati u oči ponosno i hrabro. A o rezultatima... Možemo se jednom naći i popričati nadugo i naširoko zašto je to tako.

Kakva je razlika biti igrač i trener u derbiju?

- Prvi mi je bio poseban osjećaj, a svaka mi je utakmica na Poljudu posebna. Kad prošetam terenom osjećam se posebno, ja se naježim. I tako će biti i sutra, i za godinu dana, i za deset godina. Razlika je ogromna, moja uloga je da stvorim uvjete da moji igrači pobjede utakmicu. Ali igrači su uvijek glavni akteri, o njima se treba pričati, mi smo svi ostali tu da stvorimo okružje da oni odigraju dobre utakmice i daju sve od sebe.

Koliko vas peče poraz od 4-0 u zadnjoj utakmici?

- To mi je najgori poraz ikad, i nadam se da će tako i ostati. U nogometu se gubi i dobiva, treba se resetirati i ići dalje. Odavno smo mi to prošli, i isplakali ako hoćete, bilo nam je teško, ali treba ići dalje i učiti, koristiti to kao lekciju da bi bili bolji.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Je li ovo utakmica kao i svaka druga? Osjeća li se atmosfera derbija i da oni dolaze po naslov? Imali li želje među igračima da ih se pobijedi i odgodi proslava?

- Lagali bismo sami sebe kad bi rekli da je ovo ista utakmica kao i svaka druga, naravno da nije. Ali u pripremi utakmice nastojiš se baviti nogometom, a cijeli taj dekor je samo dekor i ambijent nečega što je ključno. Važno je ono što se događa na terenu, na 105 x 66 metara, 11 na 11 i mi nastojimo samo na to obraćati pažnju. Svakome normalnome ne treba govoriti o motivaciji uoči ovakve utakmice.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kakav Hajduk sutra možemo očekivati?

- Stabilan Hajduk, Hajduk koji će znati što da radi, koji će biti miran, koji će nastojati iskoristit moment. Ima momenata kad si bolji, kad je suparnik bolji, želimo igrati za šanse golove i assiste, a kad su oni bolji, biti miran i strpljiv, ne gubiti glavu...



Bi li bili zadovoljni s 1-0?

- Svaka je pobjeda velika i mi se tako i pripremamo za utakmicu, a siguran sam i oni. Ne bavimo se kladionicama, nekad davno jesmo, sada je samo fokus na dobar nogomet i ako tako bude, nitko sretniji od nas...

