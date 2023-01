Leko: Fali četiri, pet igrača? Ma malo sam i rekao... A misliti o Dinamu je gubljenje vremena

Hajduk u nedjelju od 15 sati otvara drugi dio sezone utakmicom protiv Šibenika na Poljudu. Bit će to debi trenera Ivana Leke, a utakmicu je najavio na konferenciji za medije na Poljudu.

Kakav je osjećaj prije prve utakmice?

- Fokus je samo na treningu, pripremi momčadi. Ne razmišljam o prevelikim emocijama, to je bolje. Fokus treba biti na terenu, s igračima. Da budemo mirni, da znamo što igramo i prezentiramo se u najboljem mogućem svjetlu.

Ostaje li momčad ista?

- Moguće. Nastojimo napraviti grupu od 16-17 igrača koji će početi i igrati utakmice. Ne skrivamo ništa previše, svaki trening i prijateljska je bila u funkciji utakmice. Naš nogomet treba biti bolji od protivnika da bismo pobjeđivali.

Može li rasulo u Dinamu biti dodatni motiv za Hajduk?

- Ne razmišljam o tome. Svaki klub ima dobrih i loših momenata. Imamo mi puno naših stvari što možemo napraviti i iskoristiti vrijeme na ono što mi utječemo. Da budemo dobri i spremni. To su kalkulacije, gubljenje vremena i energije.

Imate li 16 igrača koji su spremni?

- Imam. Zadovoljan sam treninzima, načinom ponašanja i odgovorom igrača na naše zahtjeve. Vidim vjeru, da im je drago, da jedva čekaju sljedeći trening. Zadovoljan sam što se tiče toga. Možda sam pretjerao što se tiče 16, 17 igrača, ali vjerujem u to. Moraš imati konkurenciju, pokazati da zaslužuješ da si bolji. Ne krećemo od nule, svatko ima svoj status. Na tebi je da ga učvrstiš, a ako drugi bude bolji, tako je to u nogometu.

Šibenik?

- Možemo pretpostaviti što će netko igrati na bazi zadnjih četiri, pet utakmica koje smo dobro pogledali. Pokazali smo igračima što možemo očekivati, pratili smo ih na pripremama. To je na protivniku, oni će odlučiti. Moramo biti spremni za dva, tri scenarija. Prepoznati situacije koje će se događati. Što ih bude više, da znamo u svakom trenutku kako biti opasan, napasti gol, stvarati šanse i braniti se.

Imate li prvih 11?

- To je ružno ovdje govoriti, igrači ne znaju. Ne krije se ništa, nitko se ne pravi pametan. Treniramo, pokušavamo vidjeti tih 16-17 i pripremiti. I onda taj osjećaj, tko bude spreman. Želimo da je svatko na terenu 300 posto, da se dimi, da je želja i motivacija na velikom nivou. I da je mir i vjera, motivacija prisutna.

Koliko vas je iznenadio nivo kluba koji ste zatekli?

- Ovo je drugi klub. Nivo organizacije, sve što bi trebalo biti da ide nabolje, da klub raste. Pozitivno sam iznenađen. I prije je Hajduk imao dušu. Nećemo reći da prije 20 godina nije postojao, emocija i strast su bile prisutne. Ali na prvu vidim da je to puno profesionalnije. U nekim momentima gdje su se emocije trebale izbaciti sad se kontroliraju. Svatko zna što treba raditi, nitko se ne petlja nekom drugome. Govori se o kvaliteti posla, predsjednik je predsjednik, trener je trener, čistačica je čistačica. Polako i mirno, to mi se sviđa.

Na kojim pozicijama fali četiri, pet igrača?

- Sve što kažem, stojim iza svake riječi. Rekao sam to jer nam je otišlo šest, sedam ili osam. Za ambiciozan klub normalno je da želimo biti bolji. Zapravo sam malo i rekao. Nije to palo s Marsa, znamo što želimo. Kad želiš dovesti nekoga, moraš biti siguran da će se uklopiti mentalno, karakterno, zato se uzima neko vrijeme. Znate gdje i što tražimo. Ne skrivamo ništa, znate gdje želimo biti bolji. Sve je na tragu što i vi znate, to i mi komuniciramo.

Koliko će pojačanjima trebati da se uklope, je li kasno?

- To mi ne znači ništa. Ili gubiš energiju i vrijeme ili tražiti alibi. Došao sam trenirati ovo što imam. Normalno, volio bih trenirati Mbappea i Neymara, ali nisu tu. Momci su dobri, imamo dobar miks iskustva, mladosti i želje. Moja je uloga da budemo dobri, jaki i čvrsti, pokušati pobjeđivati dobrim nogometom.

Je li se tko novi nametnuo?

- Je, njih tri-četiri stvarno ugodno. Trebaju nastaviti provocirati. To je put kojim trebaju ići i čekati priliku, bit će ih. Sve je na njima, mi smo svi u službi momčadi. Nećemo biti u službi talenta, promocija nikoga ni za što. Preveliki smo da bismo bili u službi nekog pojedinca.

Kako ćete igrati?

- Idealan scenarij je zabiti gol, dva u početku. Želimo igrati našim načinom 90 minuta. Teško je da netko dominira 90 minuta. Je li to 70-20, 60-30, 45-45... Želimo dominirati i zabijati golove, čuvati svoju polovicu i igrati što dalje od našeg gola. Ovaj tjedan stavili smo dosta fokusa na toj utakmici. Imali su oni puno dobrih momenata i protiv Dinama, kod 0-0 imali su mrtvaca, da su zabili tko zna što bi bilo. Imaju dobrog trenera. Dajem im veliki respekt. Želimo se dobro pripremiti. Svjesni smo njihovih kvaliteta i mana. Bodovi su svakome bitni, i njima kao i nama. Nastojat ćemo igrati što treniramo od prve do zadnje minute. Ako smo bolji, nadamo se da ćemo biti dovoljno dobri da pobijedimo.

U kakvom je stanju Nikola Kalinić?

- Raste, trenira. Bio je par mjeseci u outu i nije na 100 posto, to zna i on i vi. Cilj nam je dobiti ga što prije da bude na nivou. Kad se odlučuješ na sustav igre, gledaš ono što imaš. Jedan razlog je Nikola Kalinić. Sahiti ili neki drugi igrač, stavljamo momčad ispred svega. Znamo da je igrao uglavnom desno, ali je u Šibeniku igrao i lijevo. To su male promjene da mi kao momčad budemo bolji. Sad je to tako, možda ćemo za tjedan, dva nešto mijenjati, ovisno o tome kakva bude momčad.

Koga biste od bivših suigrača doveli u Hajduk da možete?

- Ne bih doveo Ivana Leku sigurno. Doveo bih Tudora, Vučka i Skoku. Na prvu, ako moram nešto reći. Srnu, dobro. Doveo bih Ivana Perišića, eto.

