Leko: Ja bih bio sretniji da je Dolček s nama. Dinamo? Ma oni su druga galaksija za nas...

Kada je Dinamo sredinom veljače pobijedio Hajduk 4-0 i pobjegao na plus 12 uz utakmicu manje, činilo se kako je spušten zastor nad prvenstvo. Naveliko se govorilo o šampanjcu koji se hladi, samo ga treba otvoriti, o utrci za naslov koja je završila u veljači...

U sljedećih pet utakmica Dinamo je dvaput izgubio, dvaput remizirao i tek jednom slavio. I Hajduk je prosuo bodove protiv Lokomotive, ali poklone iz Maksimira je široke ruke prihvatio. Nakon 27. kola situacija je takva da se zabrinutost nadvila nad Dinamom, a među navijače Hajduka vratio se optimizam i nada da ipak ove sezone mogu do titule.

Splićani su u 27. kolu HNL-a pobijedili Šibenik 3-2 te se tako primaknuli Dinamu na samo minus sedam. "Bili" su vodili 3-0 golovima Marka Livaje, Jana Mlakara i Rokasa Pukštasa, no sami sebi su zakomplicirali život pa se provukli u završnici. Šibenik je smanjio preko Dolčeka i Kvržića pa bacio sve karte u napad, ali nije uspio do boda.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Bili smo dobri u početku, imali smo kontrolu, ubrzanje koje smo htjeli, cirkulaciju lopte. Tu su Marko i Yassine bili dobri, meni se to svidjelo. Zabili smo golove, mogli smo i još. Šibenik je bio bezopasan. Zabili smo tri gola i utakmica je morala otići na 0-5. Da smo stali mirno, da nismo bili mekani... Dogodi se da pustimo lagani šut, ali to je nogomet. Bio je veliki preokret, da je bilo 3-3, uzmi konop... Ali meni je na kraju pozitivan osjećaj, lijepo je vidjeti ljude, igrače, oružare, stožer, čistačice..., svi ljudi vjeruju da možemo dobiti. Imamo mi milijun problema, fali nam puno igrača, ali nam ljudi vjeruju. Na to sam posebno ponosan i zato smo danas i dobili. Da je bio preokret, ne bi to bila prava slika odnosa na terenu - rekao je Ivan Leko.

Livaja je nama ono što je Realu Benzema

Marko Livaja opet je pokazao kakav je velemajstor. Bio je upitan do samog početka, ali i bez treninga, onako načet ozljedom, demonstrirao je klasu s golom i asistencijama Mlakaru i Pukštasu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Najbolji igrač, lider, svi sve znaju. Ali nitko pod takvim bolovima, injekcijama, bez treninga, ne bi igrao! Drugi bi prepustio mjesto suigraču, ali on ima emociju za ljude koji ga toliko vole. Ono što je Benzema Realu to je on nama, ono što je Lewandowski bio Bayernu, on je nama. On osjeća suigrača, navijače, sve ljude... Zato je i igrao.

Još jednu jako dobru utakmicu odigrao je Marokanac Yassine Benrahou, koji se učvrstio u prvih 11.

- On je dobar, doveli smo ga da dominira, da bude opasan među linijama. Ispočetka se nije to događalo, sad je dobio šansu i među tri igrača je svaki put. On vidi i reagira brže nego drugi, svaku utakmicu je na 12 kilometara.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hajduk se primaknuo Dinamu na minus sedam, utrka za naslov opet je otvorena, ali Ivan Leko smiruje strasti.

- Dinamo je za nas druga galaksija, pet reprezentativaca, rješavaju utakmice kako hoće. Nama je fokus da dižemo vjeru u sebe, što će biti sa suparnicima, to je njihova stvar.

Bivši igrači Hajduka specijalizirali su se za golove Splićanima. To je večeras opet napravio Ivan Dolček, koji je zabio sjajan gol za 3-1.

- Odličan igrač! Vidio sam njega, Šegu, Teklića, to su sve igrači među deset najboljih u ligi, ako maknemo Dinamo. Ali bila je druga selekcija, splet okolnosti, ja bih bio sretniji da je on s nama, a ne u Šibeniku.

U sljedećem kolu Hajduk će na Poljudu ugostiti Istru koja ga je na početku proljetnog dijela sezone ponizila na Aldo Drosini s 3-0.

- Znam koliko smo bili poniženi, koliko smo patili, bitno je kontrolirati emocije bez obzira koliko je to bilo bolno i dobro odigrati.

