Leko: Na ovom terenu ne možeš igrati! Ne bi bilo nezasluženo ni da su oni prošli, a sad slavlje...

Hajduk je bio u lošoj seriji na početku godine i izgubio četiri utakmice, ali Ivan Leko odveo je svoju momčad u finale Kupa nakon tijesne pobjede protiv Slaven Belupa (1-0) u Koprivnici zahvaljujući penalu Marka Livaje.

- Utakmica je baš bila kakvu smo očekivali. Doduše, nadali smo se boljem terenu pa da se može nešto više odigrati, ali po tradiciji su utakmice Slavena i Hajduka ovdje pune duela i ekscesa. Veliki je ulog bio, ulaznica za finale. Nije to bila lijepa utakmica, ali vidjeli smo dvije momčadi koje su htjele dobiti. Mi smo zaslužili pobjedu. Dugo nismo dobili ovdje, stvorila se fama da ne možemo pobijediti na nekim stadionima, ali pobijedili smo i u Osijeku i ovdje. Zasluženo idemo u finale - rekao je trener Hajduka za MAXSport.

Imao je primjedbu na travnjak stadiona Ivan Kušek Apaš.

- Teško je na terenu koji nije poliven vodom i gdje je trava pet centi. Ne moš igrat nogom. Nije to kupovanje alibija, ali vidjeli smo u drugom dijelu da se može nešto. Kad gledamo televiziju, Premierligu i Champions ligu, to je nešto drugo. Infrastruktura nam nije dobra, a mi treneri pokušavamo biti pragmatični, igrati direktno i na odbijance. Tužan sam zbog toga, ali to je naša realnost. Trebamo ulagati koliko možemo da nam nogomet raste.

Bizarna situacija dogodila se u prvom dijelu, prskalice su nakratko prekinule utakmicu.

- Prskalice su se upalile u 30. minuti, ali nisu se prije. To je stvar odluke što paše domaćinu. Nastojiš trenirati i pripremati za idealne uvjete. Protivnik je bio dobar. I da su oni prošli, ne bi bilo nezasluženo. Volim vjerovati da se sreća zasluži i da smo je mi zaslužili.

Hajduk će u finalu 24. svibnja na Rujevici igrati protiv Šibenika za Rabuzinovo sunce.

- Finale je uvijek koju možeš igrati u bilo kojoj zemlji. Stadioni su 50-50. Naravno, želiš je dobiti, ali to je za nas daleko, za mjesec i po dana. Bili smo pod velikim pritiskom, treba se odmoriti i malo proslaviti, to će doći. Imamo još puno do toga.

Za vikend slijedi prvenstveni Jadranski derbi, hoće li biti vremena za slavlje?

- Ima vremena, proslavit ćemo jer ovo treba proslaviti. Šta ti je nogomet ako ne uspiješ slavit i tugovat? Imali smo ove godine puno tuge, ali ćemo ovo znati proslaviti - zaključio je trener Hajduka.

