Leko najavio pojačanja: Želim što prije četvoricu i ekstra klasu

Dva od dva ima Ivan Leko na trenerskom početku s Hajdukom. Nakon 3-1 protiv slovenskog Radomlja Hajduk je pobijedio i mađarski MOL Fehervar u utakmici od 120 minuta. Završilo je 3-2 uz dva gola Livaje i jednog Sahitija.

- Vidimo dosta dobrih stvari, ali i stvari koje moraju biti bolje. Dosta je fokus na fizici, tempu, ritmu. Bio je plan da svakome damo po 60 minuta. Dosta dobro i zanimljiva. Ima puno stvari koje moraju i bit će bolje - najavio je uvodno Leko.

- Rekao sam momcima od prvog dana da kad dođe novi trener, da je laž kako svi kreću od nule. Svatko ima svoj status, ali to ne znači da to nekome garantira nešto. Svima ćemo otvoriti vrata. Vrlo jednostavno, tko bude najbolji na treninzima i utakmicama, taj će igrati. Vjerujemo da trebamo imati 16-17 prvotimaca, da je između njih konkurencija i da možemo odabrati. Svaku utakmicu želimo sa 16 igrača punim gasom od prve do posljednje utakmice.

Foto: Hajduk

Koliko ste zadovoljni dosadašnjim dijelom priprema?

- Jako sam zadovoljan s atmosferom, govorom tijelom igrača. Mogli smo izabrati lakši put, nasloniti se na stvari koje su bile dobre, ali želiš nešto u što vjeruješ. Vjerujem u tempo, agresiju, kolektivni nogomet. To je teže postići, ali s dobrim radom i vjerom mislim da ćemo doći tamo gdje trebamo. Imamo još nekoliko dana treninga, dvije utakmice. Nedostaje nam četiri-pet igrača, želimo ih što prije dovesti. Otišlo nam je dosta igrača. Dali smo na pripremama priliku mladima. Mora doći ekstra kvaliteta, nadam se da će doći što prije, da već od prvog kola možemo jurišati.

Mladi igrači?

- Dobri su. Ugodno sam iznenađen. Po prvim danima smo vidjeli tri-četiri mlada koja mogu konkurirati, biti među 22 igrača. Na njima je da shvate da je juniorski nogomet završen, da ih čeka težak rad i da uzmu priliku. Sve je na njima. Ako pokažu da su bolji, dao Bog da igraju njih dva-tri na proljeće - zaključio je Leko.

