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BRUGGE JE SJAJAN

Leko nakon Lensa: Ovo ćemo pamtiti kao baš veliku pobjedu

Piše Jakov Drobnjak,
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Leko nakon Lensa: Ovo ćemo pamtiti kao baš veliku pobjedu
Foto: Daniele Mascolo
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Leko je s Bruggeom razbio Lens 3-0 u Ligi prvaka! Nakon blijedog prvog dijela uslijedio je uragan i povijesna pobjeda pred svojim navijačima

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Ivan Leko došao je do velike pobjedeu trećem kolu Lige prvaka. Njegov Club Brugge pred domaćim je navijačima svladao Lens 3-0, iako je francuska momčad tijekom prvog poluvremena ostavila bolji dojam. Belgijskom sastavu pomogao je gol u završnici prvog dijela, nakon kojeg je susret krenuo u potpuno drukčijem smjeru.

Hans Vanaken zabio je u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, a Club Brugge nastavio je u istom ritmu i nakon odmora. Joaquin Seys povisio je na 2-0 u 50. minuti, dok je Carlos Forbs u 72. minuti potvrdio uvjerljivo slavlje domaćina. Leko nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo rezultatom, ali je priznao da njegova momčad u prvih 45 minuta nije bila na željenoj razini.

UEFA Champions League - Club Brugge v RC Lens
Foto: Omar Havana

- U prvom poluvremenu, kada smo imali loptu, bili smo vrlo pasivni. Lens je bio bolja momčad i zaslužio je voditi. No, srećom, zabili smo u pravom trenutku, a u drugom poluvremenu gledali smo potpuno drukčiju utakmicu. Igrali smo okomitije, stvarali više prilika i postizali pogotke. Ovu ćemo utakmicu pamtiti kao veliku pobjedu - rekao je hrvatski trener.

Posebno je istaknuo važnost trijumfa protiv momčadi koja je prošle sezone završila na drugom mjestu francuskog prvenstva.

- Ovo je velika i važna pobjeda za nas, protiv Lensa koji je prošle sezone završio na drugom mjestu u Francuskoj. Jako sam sretan zbog svih u ovom klubu - izjavio je Leko za Uefu

Uvjerljiva pobjeda protiv Lensa ima dodatnu težinu i u povijesti belgijskog kluba. Club Brugge izjednačio je svoju najveću pobjedu na domaćem terenu u glavnoj fazi Lige prvaka. Prije Lensa, belgijska momčad slavila je s tri pogotka razlike protiv Zenita (3-0) u prosincu 2020., Monaca (4-1) u rujnu 2025. te Marseillea (3-0) u siječnju 2026. Leko je tako predvodio momčad do rezultata koji će ostati zabilježen i u klupskoj statistici.

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